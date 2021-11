V Mladé Boleslavi začala stavba bioplynové stanice, její produkci využije MHD

Břetislav Machaček 30.11.2021 20:02 Reaguje na Vašek

Množství odpadu v závodní kuchyni je přímo úměrné

kvalitě jídla a umění kuchaře. Množství prošlých

potravin je přímo úměrné výši marže, kdy si

obchodník dovolí držet vždy plné regály a zboží

přemístit do odpadu. No a doma? Nakoupit tolik,

co zkonzumuju a ne jenom proto, že to bylo v

akci, jedly by oči a žaludek už to nezvládl.

Plýtvání je vizitkou ekologičnosti každého

jedince a alibistická likvidace potravin v

bioplynce Zemi nezachrání. Planetu zachrání

hospodárnost od píky, to je kupovat pouze to

jsem schopen zkonzumovat, vařit, aby nezůstaly

zbytky a nemít plné regály zítra prošlého zboží.

Bohužel konzumní společnost je o plných regálech,

očích co by vše snědly a o vyhození potravin bez

zpytování svědomí, že zbytečně plýtvám. Starším

generacím je to cizí, pokud už tomu nepropadli

někteří jedinci taky. Já ale nemám bioplynku

čím nakrmit !!!

Odpovědět