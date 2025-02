V Moravskoslezském kraji jsou místy nepříznivé rozptylové podmínky Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Petr Dadák / Flickr.com Ostrava zahalená ve smogu Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V Moravskoslezském kraji místy přetrvávají mírně nepříznivé rozptylové podmínky. Imisní limit pro polétavý prach, který je 50 mikrogramů na metr krychlový, byl dnes ráno stále překročen na polovině měřicích stanic. Přes den by se situace mohla zlepšovat, ale nadlimitní hodnoty někde přetrvají. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na území kraje ale není vyhlášena regulace ani smogová situace.Průměrné denní koncentrace polétavého prachu v ovzduší ráno dosahovaly hodnoty od 35 do 105 mikrogramů na metr krychlový, nejvyšší hodnoty stále vykazovala stanice ve Věřňovicích, části obce Dolní Lutyně na Karvinsku. "Rozptylové podmínky budou během dne postupně většinou dobré. Průměrné čtyřiadvacetihodinové koncentrace prašného aerosolu se místy budou pohybovat nad hodnotou stanoveného imisního limitu," uvedli meteorologové. Smog trápí kraj hlavně na podzim a v zimě. Kvalitu ovzduší v regionu ovlivňuje kromě geografické polohy a povětrnostních podmínek hromadění zplodin z průmyslových zdrojů, lokálních topenišť, z dopravy a velkou měrou hlavně v zimních měsících přenos emisí z Polska. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



