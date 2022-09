V Náchodě protestovali farmáři z Broumovska, požadují regulaci počtu vlků Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Kjetil Kolbjornsrud / Shutterstock.com Vlk Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V Náchodě dnes protestovali farmáři z Broumovska, podle policie šlo zhruba o 25 lidí. Požadují regulaci počtu vlků v oblasti a od státu aktivní přístup při řešení problému. Do centra města přivezli na valníku stržená zvířata. Na Broumovsku útoků vlků na stáda hospodářských zvířat přibývá, řekl ČTK organizátor akce Jan Šefc z Teplic nad Metují. Podle jeho slov mu v noci na neděli vlci usmrtili nebo vážně zranili přes 20 ovcí. Na Broumovsko podle ochranářů zasahují tři vlčí smečky. Farmáři z Broumovska se v minulosti regulace vlků domáhali u soudů, ale neuspěli. Broumovsko je v severní části okresu Náchod. Šefc tvrdí, že žádná preventivní opatření proti vlkům nefungují. "Vlci jsou už tak odrzlí, že útočí na více místech najednou, tři kilometry od sebe, tak jako u nás o víkendu. Hlídač vyháněl od jednoho stáda vlka a v tu samou chvíli útočila smečka vlků na jiném místě," uved Šefc. Trvalý výskyt vlků v Královéhradeckém kraji byl po 250 letech zaznamenán v roce 2015 u Adršpachu v západní části Broumovska, o rok později bylo potvrzeno rozmnožování. "Požadujeme, aby nám konečně začali platit náhrady za hlídače, za údržbu ohradníků, za zvýšené náklady. Chceme, aby vlk neútočil. Opatření nefungují, je potřeba začít vlky regulovat. Neříkáme, že se musejí všichni vystřílet, ale je nutné jejich počty snížit. Není možné aby na Broumovsku, na tak malé rozloze, působily tři vlčí smečky," řekl ČTK Šefc. Chovu ovcí se věnuje 20 let. Podle něj náhrady škod nic neřeší, účast na dnešním protestu přislíbilo nejméně 30 chovatelů. Podle policie se protestu zúčastnilo okolo 25 lidí. Traktor s valníkem s nákladem mrtvých zvířat jel od Police nad Metují do Náchoda. "Dojeli do centra města, kde proběhla demonstrace. Jednalo se o jeden traktor s valníkem, za kterým šlo asi 25 lidí. Policisté asistovali při průjezdu městem, k narušení provozu v ulicích nedošlo. Vyhodnotíme kamerové záznamy, pokud bychom zjistili nějaké protiprávní jednání, budeme konat," řekla dnes ČTK policejní mluvčí Lucie Konečná. Broumovsko patří k vlčím teritoriím, kde jsou hlasy odpůrců proti rozšíření těchto šelem slyšet nejhlasitěji, jde hlavně o některé farmáře. "Jde nám o život. Pokud se to nevyřeší, pojedeme do Prahy. Mrtvoly ovcí začneme vozit na ministerstvo životního prostředí," řekl ČTK Šefc. Loni vznikla speciální komise rady Královéhradeckého kraje, která má za úkol najít způsoby, jak zabránit škodám v souladu s právní ochranou vlků. Vlci patří mezi zvláště chráněné živočichy. Kraj na tom spolupracuje s ministerstvy, zástupci obcí a neziskových organizací. Přibývající útoky vlků na hospodářská zvířata ohrožují podle hejtmanství jak pastevectví na Broumovsku, tak i samotné vlky. Celoplošné mapování výskytu vlka obecného na Broumovsku a okolí letos v únoru potvrdilo výskyt minimálně 14 vlků ve třech předpokládaných teritoriích, což už ale neplatí. "Na Broumovsku se aktuálně vyskytuje mezi 20 až 30 vlky, včetně letošních vlčat. Ve všech třech smečkách bylo letos potvrzeno rozmnožování,“ řekl dnes ČTK zoolog Správy CHKO Broumovsko Petr Kafka. Jedna smečka má podle něj jádrovou oblast v Javořích horách, druhá ve Vraních horách a vlčí pár v Národním parku Góry Stolowe. Důkazy o trvalém pobytu vlků jsou už i z Orlických hor, podle Kafky, tato smečka ale na Broumovsko nezasahuje. Podle ochranářů vlci plní v přírodě v ČR důležitou roli, pomáhají snižovat počty přemnožených prasat divokých, jelenů a srnců, kteří působí škody. Divoce žijící zvířata tvoří podle výzkumů více než 98 procent vlčí potravy, hospodářská zvířata maximálně dvě procenta. Ochranáři upozorňují také na to, že v zabezpečení stád mají někteří chovatelé rezervy. Podle dřívějších informací Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se loni proti roku 2020 snížil počet útoků vlků na hospodářská zvířata i výše vyplacených náhrad. Za minulý rok v ČR eviduje 190 útoků vlků, předloni jich bylo 238. Chovatelé mohou čerpat na ochranu stád dotace a stát vyplácí také kompenzace za kusy prokazatelně zabité vlky. Agentura poskytuje chovatelům poradenství a na některých regionálních pracovištích také první pomoc v podobě zapůjčení elektrických ohradníků. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

