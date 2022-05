V několika čtvrtích v Římě doporučují večer nevycházet, hrozí útok divočáka

Karel Zvářal 6.5.2022 18:08 Reaguje na Jakub Graňák

Je to asi 4-5 let, co šel dokument o chovatelích prasátek-mazlíčků (asi po vzoru Prasátko babe). Jedna chovatelka se odstěhovala 300 km od domova, neb rodina se jí zřekla. A ta jejich "koučka" jim dobře vymývá, když se prý nemají za to stydět, ale naopak být pyšné, jak jsou výjimečné... Dlouho jsem se tak nezasmál.

