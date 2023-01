V Německu začala největší vědecká spolupráce s veřejností - sčítání ptactva

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Loni lidé napočítali během hodiny v průměru přes 35 ptáků, celkem jich zaznamenali přes 4,2 milionu. Nejhojněji se v průzkumu vyskytoval vrabec domácí následovaný sýkorou koňadrou, sýkorou modřinkou a kosem černým.

V Německu dnes začala Hodinka zimního ptactva, kdy veřejnost do neděle pomáhá ornitologům v obydlených oblastech se sčítáním ptáků. Ornitologové akci označují za největší vědeckou spolupráci v Německu, loni se k ní připojilo na 176 000 lidí. Stejné sčítání se koná mimo jiné i v Česku, kde je letos pátý ročník, v Německu už třináctý.

Smyslem projektu, který pořádají německý svaz na ochranu přírody NABU a bavorská ornitologická organizace LBV, je hodinu ve městech či na vesnicích pozorovat ptáky u krmítek, sepsat o tom záznam a předat ho odborníkům. Akce je v Německu populární, protože ke sledování stačí zahrada, balkon, pohled z okna nebo třeba návštěva parku. K hlášení o počtu a druhu ptáků mohou lidé používat tištěné formuláře i mobilní aplikaci.

Loni lidé napočítali během hodiny v průměru přes 35 ptáků, celkem jich zaznamenali přes 4,2 milionu. Nejhojněji se v průzkumu vyskytoval vrabec domácí následovaný sýkorou koňadrou, sýkorou modřinkou a kosem černým. Podle ornitologů bude letos zajímavé sledovat to, jak nezvykle teplé počasí, kdy teploty přesahují i deset stupňů Celsia, ovlivní ptačí návštěvy u krmítek.

"Mírné teploty dopřávají zimnímu ptactvu klidnější hledání potravy," řekl šéf NABU Leif Miller. Bez mrazu a sněhu je totiž pro ptáky snadnější hledat v přírodě potravu. "To jsme pozorovali již v minulosti během mírnějších zim," poznamenal.

Miller rovněž poukázal na to, že uplynulý rok byl mimořádně plodný pro mnoho stromů, jako jsou duby, buky či smrky, takže ptáci nemají problémy s obstaráváním semen a plodů. Mohou tak zůstat spíše v lesích a méně často létat do obydlených oblastí. "Pro druhy jako brhlík, sojka, dlask a pěnkava je to země hojnosti," uvedl. "To vše ale ukáže naše sčítání," dodal.

Ornitologové uvádějí, že cílem akce není spočítat zimní ptactvo, ale získat co nejpřesnější obraz ptačího světa ve městech a vesnicích, a tím se více dozvědět o aktuální četnosti druhů a populačních trendech.

