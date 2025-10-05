https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-novych-dvorech-na-zdarsku-rozhodne-asi-o-platnem-vysledku-referenda-soud
V Nových Dvorech na Žďársku rozhodne asi o platném výsledku referenda soud

5.10.2025 20:21 | NOVÉ DVORY (ČTK)
V Nových Dvorech na Žďársku zřejmě rozhodnou o platnosti výsledku tamních místních referend k záměrům na stavbu větrných elektráren právníci nebo soud. Obyvatelé dostali dva hlasovací lístky, jeden s otázkami formulovanými obecním zastupitelstvem, druhý s otázkou již pro referendum na návrh výboru pro konání referenda určil soud. Obou referend se zúčastnil dostatečný počet voličů, téměř 80 procent z celkových 263, v obou byla větší část hlasujících proti elektrárnám v katastru obce. V jednom bodě je ale výsledek rozporuplný. Vyplývá to z výsledků zveřejněných na webu obce.
 
Na dotaz obecního zastupitelstva by větší část obyvatel připustila stavbu větrníků na území Nových Dvorů v případě, že by stály i v katastru sousední obce Velká Losenice. Jinak je nechtějí.

Starosta Martin Šmíd (nestraník) ČTK řekl, že bude situaci kolem referend řešit s právníkem, případně s ministerstvem vnitra.

Zmocněnec výboru pro konání místního referenda Jiří Sáblík čeká, jak se k situaci vyjádří obecní zastupitelstvo, ale předpokládá, že se výbor znovu obrátí na soud. "My jsme přesvědčeni o tom, že pravda je na naší straně a že soud zneplatní to druhé referendum," řekl.

Obecní zastupitelstvo se v referendu lidí ptalo, jestli souhlasí s výstavbou větrných elektráren na území Nových Dvorů. Druhá otázka se týkala toho, zda by byli pro větrníky u Nových Dvorů, pokud budou postavené na sousedních pozemcích Velké Losenice.

Úřední obálky pro toto referendum si vzalo 206 z celkových 263 voličů v obci. Z 201 platných hlasů bylo proti stavbě větrníků 118, tedy 58 procent. Ale v případě, že by větrníky stály i u Velké Losenice, souhlasilo by s jejich stavbou u Nových Dvorů 106 lidí, zatímco proti by jich bylo 93.

Soud stanovil pro novodvorské referendum otázku: Požadujete, aby zastupitelstvo obce Nové Dvory zamítlo výstavbu větrných elektráren na katastrálním území obce Nové Dvory?

U tohoto referenda bylo vydáno 209 hlasovacích lístků a platných hlasů bylo 206. Kladně na položenou otázku odpovědělo 113 voličů, proti jich bylo 90. Tři účastníci se zdrželi hlasování.

Referendum je podle zákona platné, když se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných osob. Výsledek je pro zastupitele závazný, pokud pro něj byla nadpoloviční většina hlasujících a minimálně 25 procent oprávněných voličů.

