V obnoveném mokřadu na Žďársku se usadil ohrožený rak říční

V obnoveném mokřadu V Krejdách nedaleko Žďáru nad Sázavou žije rak říční. Zvlášť chráněný druh je v České republice kriticky ohrožený. Podle Vojtěcha Kodeta ze spolku Gallinago, který o mokřad pečuje, se výskyt raků podařilo potvrdit letos při pravidelné kontrole obojživelníků. Mokřad byl obnovený díky kampani Místo pro přírodu Českého svazu ochránců přírody.

"Jedná se chráněný silně ohrožený druh a každá nově zjištěná lokalita je pro nás významná. Netroufnu si říct, jak často se nové lokality objevují, pro nás to ale byla radost. Raci v krajině ubývají, problémem je šíření račího moru i šíření invazivních druhů raků, kteří se v naší krajině vyskytují. Trend v republice je tedy spíš ten, že míst s raky říčními ubývá," řekl Kodet.

Český svaz ochránců přírody zanedbaný pozemek s rozlohou 1,1 hektaru, který býval mokřadní loukou, získal pře třemi lety. Postupně na něm obnovil tůňky a drobný potok, který plochou meandruje. Odborníci očekávali hlavně výskyt obojživelníků, vážek a ptáků.

O pozemek se stará spolek Gallinago, který na Vysočině pečuje o více než 20 především mokřadních lokalit. "V Krejdách provádíme mozaikovou seč kolem tůní. Na část prací máme dotaci z norských fondů, ale není jednoduché na to sehnat lidi, kteří by práce prováděli. Uvítáme další, kteří by byli ochotni tam dobrovolnicky nebo brigádnicky pracovat," řekl Kodet.

"Výkupy pozemků a jejich následná údržba či revitalizace jsou jednou z cest, jak v naší krajině udržet, respektive obnovit co největší druhovu pestrost," uvedl Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody. Místa pro přírodu vznikají už 20 let. Díky dárcům se pro ně podařilo získat téměř 200 hektarů pozemků.

Rak říční je jedním ze dvou původních druhů raků v České republice. Může být velký až 25 centimetrů. Žije v tekoucí vodě a je velmi citlivý na její znečištění. Račí mor do Česka zavlekly americké druhy raků, které jejich chovatelé vypustili do volné přírody. Druhým původním tuzemským druhem je rak kamenáč.

