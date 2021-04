V okolí Lipna se kvůli omezení turistického ruchu častěji objevuje zvěř. Místní tu spatřili vlky, rysy nebo losy

Břetislav Machaček 24.4.2021 19:45 Reaguje na Zbyněk Šeděnka

Nemusí to být "nepouštět", ale spíše stále nelákat,

zpřístupňovat, budovat komerční objekty atd. Ona

ta "uzávěra" mnoha místům prospěla, ale bohužel mnoha

i uškodila. Letos se lidé nacpali zvířatům do "ložnic

i kuchyní" a bylo jim to na škodu. Lidé s pejsky

prolézali i odlehlá místa a zvířata měly klid až po

setmění. Milovníci zvířat nosili často nevhodné krmení

ke krmelcům v doprovodu svých psů a zvěř tak otupěla,

že pach psů ji už ani nevadil. Snad se vše vrátí do

normálu a neatraktivní místa budou zase pouze pro zvěř.

Bohužel jinde se ta chvilka klidu vrátí do stavu, kdy

se jim bude zase zvěř vyhýbat obloukem.

Odpovědět