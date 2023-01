V okolí Mníšku budou od prosince 2024 jezdit autobusy poháněné na zelený vodík

Emil Novák 19.1.2023 11:15

Tohle je přesně ukázka, jak se "zelený" vodík vyrábět nemá a co by za zelený vodík považováno být nemělo - používat již existující nízkoemisní zdroje, které svého spotřebitele mají. Spotřebitel tím o tyto zdroje přijde a chybějící elektřina se vyrobí pravděpodobně z fosilních paliv, zatímco tato bude ze značné části promrhána v mimořádně neefektivním vodíkovém cyklu, čímž se emise ve výsledku ještě zvýší. Viz tento odkaz:

https://oenergetice.cz/rychle-zpravy/google-prosazuje-prisnejsi-pravidla-pro-vyrobu-zeleneho-vodiku-v-eu

