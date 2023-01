V Ostravě se opět uskuteční Infotherma, výstava věnovaná vytápění a energiím

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Po dvouleté pauze, kdy se kvůli koronavirové pandemii konala jen virtuálně, se na výstavišti Černá louka v Ostravě příští týden znovu uskuteční největší tuzemská výstava věnovaná vytápění a úsporám energií Infotherma. Je tradičně plně obsazena, čtyři dny se na ní bude prezentovat více než 300 domácích i zahraničních firem a institucí. ČTK to za pořadatele řekla Alena Bujáková.

Výstava se bude věnovat vytápění i smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech. "Infotherma se za dobu svého trvání stala významným setkáním předních výrobců, prodejců, montážních i servisních firem a odborné veřejnosti s cílem představit návštěvníkům výstavy novinky a směry, kam se ubírá moderní vytápění a stavby spojené s ekonomickým bydlením," uvedla Bujáková.

Velký zájem vystavovatelů podle ní svědčí to o tom, že vytápění a úspory energií jsou aktuálními tématy nejen pro majitele a uživatele rodinných domů, rekreačních objektů, ale i pro většinu domácností a firem. Součástí výstavy bude po celé čtyři dny doprovodný program, v Konferenčním centru a ve dvou sálech ve vstupním pavilonu A1, který se bude zabývat řadou témat, jež návštěvníky zajímají.

"Doba není jednoduchá pro každého z nás, a protože je stále obtížnější se orientovat v otázkách čím a jak vytápět své domovy, jak zefektivnit náklady na bydlení a realizovat či modernizovat své domy a stavby, připravili jsme pro návštěvníky výstavy několik bezplatných poradenských stánků," uvedla Bujáková.

Například u stánku Státního fondu životního prostředí tak budou moci návštěvníci získat veškeré aktuální informace k programu Nová zelená úsporám. Energetické poradenství budou poskytovat například stánky ministerstva průmyslu a obchodu nebo Moravskoslezského energetického centra. S výměnou topných zdrojů poradí i odborníci Cechu topenářů a instalatérů ČR.

Diskutovat se bude o státní energetické politice, dotacích na úspory energií, zastropování cen elektřiny a plynu, fungování trhů s energiemi či energetické krizi. V doprovodném programu se budou odborníci zabývat například udržitelností výroby a spalování biomasy pro vytápění domácností nebo tepelnými čerpadly. Probírat se bude i snižování emisí při spalování pevných a plynných paliv, rozvoj obnovitelných zdrojů a akumulace energie či výměna plynových spotřebičů v bytových domech.

Infotherma bude otevřena od pondělí 23. do středy 25. ledna denně od 09:00 do 18:00 a ve čtvrtek 26. ledna od 09:00 do 16:00. Plné vstupné stojí 100 korun, zlevněné 50, zájemci si ale po registraci mohou stáhnout volnou vstupenku. Odborné školy po domluvě s pořadateli mají vstup zdarma.

