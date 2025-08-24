V ostravské zoologické zahradě se narodilo mládě vzácné zebry Grévyho
Zoo Ostrava chová zebry Grévyho od roku 1973. Za tuto dobu se tam podařilo odchovat přes 20 mláďat. "Poslední se u nás narodilo před třemi lety, ale záhy uhynulo, protože nepilo od své matky mléko. Věříme, že tento odchov bude úspěšný,“ doplnil Firla.
Zebra Grévyho je největším a zároveň nejohroženějším druhem zebry. V Červeném seznamu je vedena jako ohrožený druh. Vyskytuje se ve východní Africe v počtu necelých 2000 dospělých jedinců. Přitom ještě v roce 1977 bylo při sčítání zjištěno na 15 000 zvířat. Za dalších 30 let poklesly počty zvířat na pouhou pětinu. V Somálsku již byla pravděpodobně divoká populace vyhubena, přežívá pouze v Keni a Etiopii.
Největší hrozbou pro tyto zebry je využívání půdy jako pastvin pro dobytek a obsazování vodních zdrojů domácími zvířaty. "Pro zachování tohoto druhu lichokopytníka na Zemi je proto velmi důležitá záložní populace chovaná v zoologických zahradách, která je naštěstí poměrně početná a stabilní," doplnila mluvčí zahrady Šárka Nováková.
