zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
V ostravské zoologické zahradě se narodilo mládě vzácné zebry Grévyho

24.8.2025 00:06 | OSTRAVA (ČTK)
Foto | Ivo Firla / Zoo Ostrava
V ostravské zoologické zahradě se na začátku srpna narodilo mládě vzácné zebry Grévyho. Je to sameček a matka se o něj zatím příkladně stará.
 
"Mládě porodila osmiletá samice, kterou jsme přivezli na jaře loňského roku z německé Zoo Augsburg, aby posílila naše chovné stádo. Byl to její první porod, proto jsme byli napjatí, jak to samice zvládne. Vše ale proběhlo bez komplikací a matka se o mládě vzorně stará," uvedl inspektor chovu Ivo Firla.

Zoo Ostrava chová zebry Grévyho od roku 1973. Za tuto dobu se tam podařilo odchovat přes 20 mláďat. "Poslední se u nás narodilo před třemi lety, ale záhy uhynulo, protože nepilo od své matky mléko. Věříme, že tento odchov bude úspěšný,“ doplnil Firla.

Zebra Grévyho je největším a zároveň nejohroženějším druhem zebry. V Červeném seznamu je vedena jako ohrožený druh. Vyskytuje se ve východní Africe v počtu necelých 2000 dospělých jedinců. Přitom ještě v roce 1977 bylo při sčítání zjištěno na 15 000 zvířat. Za dalších 30 let poklesly počty zvířat na pouhou pětinu. V Somálsku již byla pravděpodobně divoká populace vyhubena, přežívá pouze v Keni a Etiopii.

Největší hrozbou pro tyto zebry je využívání půdy jako pastvin pro dobytek a obsazování vodních zdrojů domácími zvířaty. "Pro zachování tohoto druhu lichokopytníka na Zemi je proto velmi důležitá záložní populace chovaná v zoologických zahradách, která je naštěstí poměrně početná a stabilní," doplnila mluvčí zahrady Šárka Nováková.

