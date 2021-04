Licence | Některá práva vyhrazena Foto | London Permaculture / Flickr.com Travnatý pozemek je na Masarykově náměstí u autobusové zastávky a administrativní budovy Magnum. Nájemní smlouvu má spolek do října letošního roku, která se dá ještě prodloužit, pokud developer nezahájí stavbu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Pardubicích vznikne první komunitní zahrada. V centru města je nevyužitý pozemek, na kterém má jednou stát kancelářská budova. Ještě než ji developer začne stavět, minimálně jednu sezonu tam porostou bylinky, květiny nebo zelenina. ČTK to řekl Jiří Beran ze spolku Pardubická KOZA.

"S partnerkou jsme se přistěhovali z Bruselu a chybělo nám tady komunitní vyžití. Podíval jsem se do katastru, zjistil majitele pozemku a napsal jsem jednateli společnosti, jestli si pozemek můžeme pronajmout do té doby, než oni začnou stavět," řekl Beran.

Travnatý pozemek je na Masarykově náměstí u autobusové zastávky a administrativní budovy Magnum. Nájemní smlouvu má spolek do října letošního roku, která se dá ještě prodloužit, pokud developer nezahájí stavbu.

"Máme pozemek zatím na jednu pěstební sezonu, chceme pozemek otevřít, aby byl k něčemu, k užitku. Teď je to zvláštní tranzitní místo Pardubic," dodal Beran.

Zahrada by měla začít fungovat od poloviny května. Bude mít živý plot s tújemi. Budou tam lavice, kde si lidé mohou uspořádat piknik a potkávat se. Nemá to být jen místo pro pěstování bylin a zeleniny. "Cíl je budovat komunitu, poznat se," řekla Margarita Kuvaldina ze spolku.

Krajní květináče se zeleninou budou volně k dispozici kolemjdoucím, mohou si ji zdarma utrhnout. "Jako spolek budeme na kraji provozovat několik erárních květináčů, kde budeme pěstovat rajčata, saláty nebo okurky," řekl Beran.

Zahrada bude volně přístupná, nebude oplocená. Vyvýšené záhonky si zájemci za 1200 korun na sezonu pronajmou. Spolek má teď třicítku zájemců. Zástupci spolku smýšlejí pozitivně a doufají, že vandalové zahradu neponičí nebo nebudou sklízet zeleninu na záhoncích, které má někdo pronajaté.

"Je to pilotní projekt, samozřejmě narazíme na překážky, výzvy, které budeme řešit. Na konci sezony zjistíme, co funguje, co je potřeba změnit, co bude skvělé. Na to se těšíme, to je součást procesu," řekla Kuvaldina.

Zahrada má kolem 1600 metrů čtverečních, může tam být osm desítek záhonků. Na projekt spolek dostal grant, jinak by byl pronájem záhonu dražší. "Což pomůže, aby zahrada byla inkluzivní, nebude jen pro lidi, kteří mají dost příjmů navíc. Spustíme crowdfundingovou kampaň přes darujme.cz na komunitní zahradu. Lidé budou mít smlouvu na farmaření na záhonku," řekl Beran.

reklama