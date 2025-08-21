https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-pardubickem-kraji-pribyva-pozaru-v-prirodnim-prostredi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
V Pardubickém kraji přibývá požárů v přírodním prostředí

21.8.2025 14:41 | PARDUBICE (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
V Pardubickém kraji přibývá požárů v přírodním prostředí. Od začátku prázdnin do 19. srpna hasiči likvidovali již 14 lesních požárů a ve 20 případech hasili hořící polní porost, uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková. V úterý vyjížděli ke dvěma zásahům.
 

Včera dopoledne začal hořet porost v části Pardubic Trnová, na velké ploše bylo několik ohnisek na velké ploše. Požár se podařilo hasičům dostat pod kontrolu asi za půl hodiny. V tomto případě se rozhořela ohniště z požáru, který hasiči likvidovali v neděli, uvedla Horáková.

Další jednotky vyjely do Vítějevsi k požáru lisu, na místo jich operační důstojník vyslal pět. Plameny ale stačily pohltit i balíky slámy v pruhu dlouhém asi 100 metrů a navíc ještě kupky slámy. Pole o rozloze asi 200 krát 60 metrů se muselo prorýt, aby se požár dál nešířil. Příčinou je s největší pravděpodobností technická závada na ložisku stroje, škoda se odhaduje na 920.000 korun.

V úterý hasiči zasahovali i v sousedním Královéhradeckém kraji. Pomáhali likvidovat požár lesa v Bolehošti a také v Borohrádku na Rychnovsku.

