V Pardubickém kraji přibývá požárů v přírodním prostředí
Včera dopoledne začal hořet porost v části Pardubic Trnová, na velké ploše bylo několik ohnisek na velké ploše. Požár se podařilo hasičům dostat pod kontrolu asi za půl hodiny. V tomto případě se rozhořela ohniště z požáru, který hasiči likvidovali v neděli, uvedla Horáková.
Další jednotky vyjely do Vítějevsi k požáru lisu, na místo jich operační důstojník vyslal pět. Plameny ale stačily pohltit i balíky slámy v pruhu dlouhém asi 100 metrů a navíc ještě kupky slámy. Pole o rozloze asi 200 krát 60 metrů se muselo prorýt, aby se požár dál nešířil. Příčinou je s největší pravděpodobností technická závada na ložisku stroje, škoda se odhaduje na 920.000 korun.
V úterý hasiči zasahovali i v sousedním Královéhradeckém kraji. Pomáhali likvidovat požár lesa v Bolehošti a také v Borohrádku na Rychnovsku.
