V parku Javorka v České Třebové roste wellness hotel, místní mají smíšené pocity
Restaurace Javorka byl starší omšelý přízemní objekt s velkými okny, které byly směrované do parku. Obyvatelka České Třebové Dana Ehrenbergová by byla raději, kdyby na místě nevznikl vícepatrový objekt. "Restaurace potřebovala modernizaci, to uznávám, ale místo toho budeme mít třípatrový barák v nádherném parku. Všechno to šlo hopem, aniž by to bylo veřejnost oznámené. Vedle toho jsou prolézačky, jeviště, kde se v létě konají promítání, koncerty. Nevím, jestli si to společně sedne," řekla Ehrenbergová.
Investor místo staré restaurace staví třípodlažní objekt, v němž bude ubytování pro 34 hostů, restaurace se salonkem a venkovní terasou. Stravovací část bude mít větší kapacitu, než mělo původní zařízení. Objekt bude zahrnovat wellness zónu se saunou, parní komorou, zážitkovými sprchami a odpočívárnou.
Vizualizace , kterou měla veřejnost možnost vidět na jaře na sociálních sítích, barevně neodpovídá podobě, jakou stavba bude ve skutečnosti mít. Investor teď vybírá barvu pláště, aby vhodně zapadal do parku Javorka. "Vybíráme správné dřevo, v každém místě totiž pracuje jinak a mění barvu. Přistupujeme k tomu velmi zodpovědně," řekl ČTK jednatel společnosti ANAXAS Michal Janoušek. Podle něj je cílem vytvořit místo, které vhodně doplní prostředí parku a nabídne návštěvníkům zázemí pro relaxaci i společenská setkání, dodal.
Městská architektonická komise se zbývala projektem před několika lety. Třípatrový hotel nedoporučila. "Ale my máme jenom poradní hlas. Myslím, že by tam měla být spíš stavba pavilonového charakteru. Ani mi nevadí tvar té stavby, jako se obávám dopravní zátěže. Lidé mi volají, proč jsem to povolil, ale já v té době městský architekt nebyl," řekl ČTK architekt Štěpán Eliáš.
Podle něj je nešťastné, že investor dal na internet vizualizaci, která vypadá "šíleně". "Má tmavá okna, vypadá to jako betonové, ale ve skutečnosti to bude dřevěné. Dřevo bude určitě stárnout dobře. Bylo to špatně vykomunikované, rovnou to prošlo stavebním řízením. Podle mě to ale bude lepší než stará restaurace. Lidé si na to musí zvyknout," řekl Eliáš.
Park Javorka na okraji města založil v roce 1885 okrašlovací spolek. Vznikl v anglickém stylu s klikatými cestičkami, vodními prvky, travnatými plochami a vzrostlými stromy. Park o rozloze zhruba tří hektarů leží v úžlabině na úpatí Robova kopce a v horní části na něj navazuje les. Parkem protéká stejnojmenný potok.
