V pískovně u Vrábče na Českobudějovicku plánují recyklaci stavebního odpadu

Společnost Budějovické štěrkopísky u Vrábče na Českobudějovicku chce recyklovat stavební a demoliční odpad. Nyní zde těží štěrkopísek a křemen ve formě kamínků. ČTK to řekl jednatel společnosti Radek Bican. Starosta nedalekého Boršova Jan Zeman (Pro Boršov) se obává zvýšení hluku a prašnosti.Na zavážení vytěženého prostoru používá firma stavební a demoliční odpad, přesněji inertní materiál, což je výkopová zemina, kameny, rozdrcený beton, tašky nebo cihly. A tento materiál by kromě zavážky chtěla pomocí mobilních drtičů v areálu rozmělnit na několik milimetrů velké kousky, roztřídit a prodat pro další využití ve stavebnictví.

Žádost o povolení recyklace v areálu u Vrábče podala společnost SP Bohemia, pod kterou Budějovické štěrkopísky jako dceřiná firma spadá. SP Bohemia vlastní další firmy, které v Česku těží a upravují štěrkopísek a mají vlastní stroje na drcení inertních materiálů.

„V Budějovických štěrkopískách nevznikne nic stabilního, žádné haly. Jakmile nashromáždíme materiál, kamiony přivezou stroje na drcení, mohly by tu pracovat dva až tři. Až materiál zpracují, zase odjedou do jiné naší firmy,“ řekl dnes ČTK jednatel SP Bohemia Radim Procházka.

Podle záměru by stroje měly pracovat 53 dní v roce v pracovních dnech. Do areálu chce firma přivážet 100 000 tun ročně. Z toho část rozdrtí pro další využití. Co nepůjde, použijí k zavezení vytěžených ložisek.

Starosta Boršova Zeman má strach, že se zvýší hluk a prašnost. „Největší problémy můžou mít lidé v naší obci Jamné, se kterou areál sousedí. Protože tady převažují západní větry. Obce Jamné a Zahorčice jsou sice součástí správního katastru obce Boršov nad Vltavou, ale blízko areálu a vůbec nechápeme, proč jsme z projednávání byli vyřazeni. A tak požadujeme toto řízení zrušit a zahájit ho znovu a řádně,“ uvedl Zeman. Areál pískovny se nachází mezi obcemi Vrábče, Kroclov, Jamné a Zahorčice.

Pískovna leží v katastru obce Vrábče. Termín, do kterého šlo k záměru podávat podněty nebo se vyjádřit, skončil 3. července. Jednalo se o zjišťovací řízení, takzvanou malou EIA, kde se posuzuje vliv záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Součástí dokumentů k záměru je hluková studie i rozptylová studie k imisním limitům.

Řízení může skončit tím, že záměr nemá vliv na životní prostředí a firma může pokračovat v povolovacím řízení, anebo závěrem, že může mít negativní vliv, a bude proto nutné provést celý postup posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Budějovické štěrkopísky mají povolení těžit u Vrábče až pět let. Mezitím mají povinnost vytěžený prostor rekultivovat. Pro SP Bohemia to dělá První RS Czech Republic, s.r.o. Postupně prostor zalesní, v areálu v budoucnu vznikne i pole a přírodní nížina. Některé vytěžené prostory jsou už zalesněné.

