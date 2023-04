V plzeňské zoo po zimním spánku oslavili kulatiny všichni tři medvědi

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Markus Schroeder / Flickr Ve volné přírodě žijí brtníci do 30 let, v zoo víc.

V plzeňské zoo po tříměsíčním zimním spánku oslavili kulatiny všichni tři medvědi hnědí - brtníci, kteří patří u návštěvníků k nejoblíbenějším zvířatům zahrady. Nejstaršímu Mikymu je 30 let, večerníčkoví Honzík a Eliška jsou o deset let mladší. Oslavy narozenin jsou možné pouze s odkladem, když je v lednu prospí, řekl ČTK mluvčí Martin Vobruba. V hektarovém výběhu, který zoo otevřela před 25 lety, dostali proutěné košíky a koule, upletené zaměstnanci, s kořenovou zeleninou, trávou, borovicí, senem, syrovými "velikonočními" vejci, kuřaty a ořechy.

"Šli spát mezi 4. a 5. prosincem a letos vstávali přesně na MDŽ 8. března. Jsou ve velmi dobré kondici, zimu snášeli skvěle, i teplý prosinec dali úplně suprově," uvedl ošetřovatel Karel Kuneš. Poprvé letos nespali na takzvané dřevitce, ale na slámě a štěpkách. "Udělal jsem jim z toho stoh a tam zalezli jako do hnízda a celou zimu jsme o nich nevěděli," řekl. Letos nebušili po zimě na kovové dveře, ale dožadovali se vypuštění funěním.

Podle Kuneše si sami řeknou, jak dlouho chtějí být venku, nyní už se pohybují venku po ránu od 08:00, kdy jsou akčnější, pak jdou ještě domů a znovu vylezou po poledni, kde vydrží do 16:00. Postupně budou ve výběhu po celý den až do 19:00.

Teď se krmí méně, pouze rostlinami, které jsou i ve volné přírodě, což je vlastně nejvíc tráva, seno a větve, občas dostanou jablka a sušené ovoce. Maso zatím jen v malých dávkách, třeba kus hovězích žeber a slepice. Až do května de facto hubnou a mají tukové zásoby ze zimy, uvedl ošetřovatel. Nejběžnější stravou během roku je zelenina a ovoce a asi z 20 procent ryby a kuřata.

"Váhově šli od loňska nahoru nádherně. Vážíme je každý měsíc a povedlo se nám už je na váhu roztrénovat a už se na ni vyloženě těší, protože s nimi víc spolupracujeme," řekl Kuneš. Nejtěžší je Honza, který má i po zimě 340 až 350 kilogramů.

Medvědi už od října reagují na to, že se krátí den a ochlazuje se. Nejvíc potravy přijímají koncem září. Na zimní spánek se svědomitě připravují a nabírají váhu.

Letos to je 25 let, co zoo otevřela hektarový lesní výběh s osmi medvědími doupaty zahloubenými do země, jde téměř o přirozený biotop. Výhodou jsou duby, protože medvědi požírají na zimu olejnatá semena, třeba oříšky, bukvice i žaludy. "Máme jeden z největších výběhů v Evropě," řekl ředitel zoo Jiří Trávníček. Při otevření výběhu tam bylo sedm medvědů, zoo ale teď rozšíření počtu neplánuje. "Protože máme dva sourozence a Miky je jejich strejda z jiného kolene," uvedl Kuneš. Medvědy chovala plzeňská zoo už od roku 1940 ještě v bývalém areálu v Doudlevcích.

"Eliška a Honzík našli v plzeňské zoo domov, který je krásný, je jim tu dobře a perfektně se o ně starají," řekl "otec" večerníčkových medvědů Elišky a Honzíka, režisér a spisovatel Václav Chaloupek z Plzně. Na medvědy, které předal zoo zhruba před 20 lety, volal jmény, ale blíže k němu přišel jen Honzík, který však nakonec dal přednost slavnostní potravě.

Ve volné přírodě žijí brtníci do 30 let, v zoo víc. Zahrada předloni přišla o nejstaršího medvěda v ČR, téměř čtyřicetiletého Pištu. "Ale už ta třicítka je kouzelný věk, takže Miky už je mezi rekordmany," řekl ošetřovatel.

