V plzeňské zoo se poprvé narodil vzácný takin. Kopytník s rohy pakoně, nosem losa a ocasem medvěda

Takin čínský, tvor s rohy pakoně, nosem losa, ocasem medvěda a stavbou těla připomínající bizona, byl pro svět objeven teprve v roce 1950. Takini jsou považováni v Číně za národní dědictví, cení si jich tam podobně jako pand velkých a donedávna byli chováni jen na čínském území.

Poprvé po dvou a půl letech chovu se v plzeňské zoologické zahradě narodilo mládě vzácného horského kopytníka takina čínského. Takini jsou považováni v Číně za národní dědictví, cení si jich tam podobně jako pand velkých a donedávna byli chováni jen na čínském území. Do Evropy je přivezla jako první Zoo Liberec v roce 2002 a všechna zvířata chovaná v evropských zahradách jsou jejich potomky. Plzeňská zoo je v Česku druhá, kde se takin čínský narodil, řekl ČTK její mluvčí Martin Vobruba. Mládě uvidí návštěvníci ve výběhu, pouze není přístupný pohled do jejich boxu, aby měli místo, kde se cítí bezpečně.

Takin čínský nebo také zlatý, podle typické barvy husté splývavé srsti, pochází z horských oblastí Himálají na území Indie a Číny. V malých rodinných stádech obývá zalesněné vysokohorské oblasti. Živí se okusováním stromů a keřů a spásáním travin a bylin. Samec váží až 350 kilogramů, samice obvykle váží do 230 kilogramů, řekla zooložka Miroslava Palacká.

Do Plzně přijela v prosinci 2021 roční samice Bathory z Liberce a šestiletý John Woo z Polska. "I přes svoji majestátnost jsou takini čínští velmi klidní a navzájem se k sobě chovají velmi přátelsky. Samozřejmě je John Woo dominantní a má právo jít ke krmení první, ale jinak se k Bathory nikdy nechoval agresivně. Po narození mláděte se vzájemný vztah našeho páru ještě utužil. Mládě má velmi silný vztah k oběma rodičům. Již po prvních dnech života je začalo nejenom následovat i do těch nejpříkřejších částí výběhu, ale i je aktivně vybízet ke hře," uvedla Palacká. Kvůli velmi silnému rodičovskému pudu takinů nemohou chovatelé mládě oddělit. Na určení jeho pohlaví tak čekají až do příležitosti, kdy ho uvidí močit, poznamenala zooložka.

Takin čínský, tvor s rohy pakoně, nosem losa, ocasem medvěda a stavbou těla připomínající bizona, byl pro svět objeven teprve v roce 1950, řekl Vobruba. Podle dostupných informací je letos v EU chová 20 zoo v devíti zemích, dále jsou i v zoo v Novosibirsku, v San Diegu a ve dvou japonských zahradách. V ČR je má zoo Liberec, Plzeň a pouze samce chová také Zoopark Chomutov. V Plzni takini čínští osídlili přebudovaný výběh obývaný dříve pižmoni a poté jaky. Takini se vyskytují ve čtyřech formách, v zoologických zahradách je nejčastější takin indický. Pro takiny je vedena evropská plemenná kniha a v mezinárodní červené knize ohrožených druhů jsou zapsáni jako zranitelní.

