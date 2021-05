V plzeňské zoo uhynul samec šimpanze Bask, bylo mu 28 let, měl slabé srdce

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Plzeňská zoologická zahrada přišla minulý týden o samce šimpanze Baska. Uhynul ve čtvrtek po poledni, bylo mu 28 let. Pravděpodobnou příčinou úhynu bylo srdeční selhání. Se srdeční slabostí veterináři a chovatelé Baska léčili více než rok. Definitivní příčinu smrti stanoví pitva. V zoo tak zůstává tlupa čtyř samic a mláděte, řekl ČTK mluvčí zoo Martin Vobruba.

Bask se narodil v roce 1993 v zoo ve Dvoře Králové nad Labem, do Plzně přijel v roce 2000. Byl po Tondovi, který žil v zoo v letech 1964 až 1984, a Fredym, kterého zoo chovala od roku 1987 do roku 2002, třetím samcem v chovu. Stal se otcem samic Bamii, narozené v roce 2003, a šestnáctiměsíční Caily. Šimpanzi se mohou v zajetí dožít až 50 let. V Plzni dosáhla nejvyššího věku 40 let Baskova první partnerka Zwart, jedné ze současných samic je také 40 let.

V Plzni tak nyní zůstalo mládě Caila, její sedmadvacetiletá matka Zedonja, Marie a Zizwa, kterým je 34 let, a geneticky velmi cenná čtyřicetiletá Brigitte. O novém samci zahrada jedná s koordinátorkou Evropského záchranného programu, dodal mluvčí. Šimpanze chová plzeňská zoo od roku 1964. První mládě Alan se narodilo v roce 1978, ale nedožilo se ani dvou let.

