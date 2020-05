V Podyjí na Znojemsku zabezpečují zastávky proti ptákům

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | nppodyji.cz UV samolepky jsou pro člověka podle ochranářů téměř neviditelné, pro ptáky ale svítivě modré.

Ochranáři vylepují na skla zastávek v obcích u Národního parku Podyjí speciální UV samolepky. Měly by zabránit tomu, aby se ptáci pokoušeli sklem proletět. Správa národního parku to uvedla na svém webu. Skla jsou pro ptáky velkou hrozbu, ročně podle ornitologů po srážce se skleněnými plochami přijde v Česku o život kolem milionu ptáků.

UV samolepky jsou pro člověka podle ochranářů téměř neviditelné, pro ptáky ale svítivě modré. Od poloviny dubna varují opeřence před skly na zástavkách v Konicích. Už je tak nelákají k průletům na keře a stromy za nimi. Samolepky přibudou na zastávkách i v dalších obcích.

"V obcích jsme vytipovali nebezpečné zastávky a skleněné plochy. Nyní jednáme se samosprávami o jejich jednoduché úpravě tak, aby byly pro ptáky bezpečnější. První UV samolepky jsme už vylepili v Konicích u Znojma. Další se snad brzy objeví například na Hradišti, v Podmolí nebo v Mašovicích," uvedl zoolog Správy Národního parku Podyjí Zdeněk Mačát.

Ptáci se v průměru pohybují výrazně rychleji než savci. Drobní pěvci při přeletech létají rychlostí minimálně 30 km/h. "Někteří drobní opeřenci dokonce vyhledávají možnosti průletu úzkými prostory. Je to pro ně jakási forma hry. K takové zábavě mohla vybízet například i již upravená zastávka v Konicích," uvedl Mačát.

Ptáci, kteří mají oči umístěny po stranách hlavy, vidí nejostřeji do stran. Nejvíce pozornosti za letu věnují prostoru kolem sebe a pod sebou, ale ne prostoru, který je před nimi. Ptáci také nedovedou rozlišit to, co je skutečnost a co je její zrcadlový obraz. Do plochy, která se zrcadlí, tak zamíří v přesvědčení, že letí do bezpečí zeleně "na strom" či kvůli vyhnání "soka" vlastně záměrně.

Problematice se věnuje Česká společnost ornitologická. Na svém webu uvádí, že na světě uhyne po srážce s čirou nebo zrcadlící se výplní více než miliarda ptáků ročně. V Česku by podle odhadu ornitologů mohlo takto přijít o život okolo milionu ptáků ročně. Právě skla a jim podobné materiály jsou podle ornitologů jednou z nejčastějších příčin úhynu ptáků.

