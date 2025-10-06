https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-polne-na-jihlavsku-bylo-v-referendu-67-pct-hlasu-proti-jednanim-o-vetrnicich
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
V Polné na Jihlavsku bylo v referendu 67 procent hlasů proti jednáním o větrnících

6.10.2025 20:01 | POLNÁ (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Timo / Flickr
Převaha voličů v Polné na Jihlavsku nesouhlasí s tím, aby tamní zastupitelstvo podnikalo kroky k možné stavbě větrných elektráren v okolí města. V místním referendu bylo proti tomu 1708 hlasů, tedy 67,4 procenta. Účast v referendu byla 61,2 procenta. Jeho výsledek je platný a pro městské zastupitelstvo závazný. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila radnice.
 
V Polné je 4139 voličů. Úředních obálek pro referendum bylo vydáno 2533. Pro jednání o větrnících bylo 737 hlasů, což bylo 29,1 procenta. Dalších 32 voličů se zdrželo hlasování a 56 hlasů bylo neplatných.

Obyvatelé města a jeho částí odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby zastupitelstvo podnikalo kroky směřující k výstavbě větrných elektráren v katastrálním území Polné a vsí Hrbov, Janovice, Nové Dvory a Skrýšov.

Záměry na větrný park u Polné na jaře zveřejnily firmy WEB Větrná energie a Pražská energetika. Podle prezentací uvažovaly až o sedmi elektrárnách, městu za ně slibovaly finanční příspěvky a další benefity. Radnice kvůli tomu nejdřív uspořádala anketu. V ní si rozhodnout o větrných elektrárnách v referendu přálo 75 procent účastníků.

V Kraji Vysočina je sedm větrných elektráren, poslední dvě z roku 2009. Kvůli větrníkům byla s nynějšími volbami na Vysočině místní referenda také ve Věžničce, Nových Dvorech, Stonařově, Menharticích a Černovicích.

Referendum je podle zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných osob. Výsledek je pro zastupitele závazný, pokud pro něj byla nadpoloviční většina hlasujících a minimálně 25 procent oprávněných voličů.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
