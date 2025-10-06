V Polné na Jihlavsku bylo v referendu 67 procent hlasů proti jednáním o větrnících
Obyvatelé města a jeho částí odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby zastupitelstvo podnikalo kroky směřující k výstavbě větrných elektráren v katastrálním území Polné a vsí Hrbov, Janovice, Nové Dvory a Skrýšov.
Záměry na větrný park u Polné na jaře zveřejnily firmy WEB Větrná energie a Pražská energetika. Podle prezentací uvažovaly až o sedmi elektrárnách, městu za ně slibovaly finanční příspěvky a další benefity. Radnice kvůli tomu nejdřív uspořádala anketu. V ní si rozhodnout o větrných elektrárnách v referendu přálo 75 procent účastníků.
V Kraji Vysočina je sedm větrných elektráren, poslední dvě z roku 2009. Kvůli větrníkům byla s nynějšími volbami na Vysočině místní referenda také ve Věžničce, Nových Dvorech, Stonařově, Menharticích a Černovicích.
Referendum je podle zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných osob. Výsledek je pro zastupitele závazný, pokud pro něj byla nadpoloviční většina hlasujících a minimálně 25 procent oprávněných voličů.
reklama