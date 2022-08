V polské řece uhynuly tuny ryb, tisk kritizuje nečinnost úřadů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V řece Odře hromadně hynou ryby, úřady zatím zkoumají vzorky vody a tvrdí, že stav řeky průběžně kontrolují, uvedla zpravodajská televize TVN 24. O úhynu začali rybáři hovořit již koncem minulého měsíce a nyní množství mrtvých ryb počítají v tunách. Ale zdroj znečištění stále není znám, upozornil list Gazeta Wyborcza. Lidé podle opozičního deníku bili na poplach už dávno, ale instituce mlčely, až řeku postihla ekologická katastrofa.

Zástupkyně hlavního inspektora ochrany životního prostředí Magda Gosková včera před novináři uvedla, že problém se týká pěti vojvodství, ale ve vodě se aktuálně nenachází dříve objevená toxická sloučenina mesitylen, používaná podle televize při výrobě benzínů s vysokým oktanovým číslem. Šéf povodí Przemysław Daca přičetl stav Odry tomu, že do řeky byla nejspíše vypuštěna nějaká látka zvenčí, která způsobila i vysoké okysličení vody, zcela netypické v období vysokých teplot podnebí.

Z Odry bylo podle Dacy vyloveno okolo pěti tun uhynulých ryb. Vzhledem k tomu, že další ryby nehynou, má za to, že látka, která úhyn zavinila, se už v řece rozpustila. Řeka na tom podle něj není tak zle, jak by se mohlo zdát, nejde o úplnou zkázu Odry. "Spoléháme na to, že příslušné služby a orgány co nejdříve vypátrají a potrestají zločince, který nám Odru znečistili," prohlásil.

Lidé kvůli tunám uhynulých ryb již podali na prokuratuře trestní oznámení, ale experti přiznávají, že se znečištěním momentálně nemohou nic udělat, uvedl list Gazeta Wyborcza.

"Je to opravdová katastrofa, pokud jde o stav ryb v Odře. Starali jsme se o ně léta, vypouštěli jsme ryby do řeky, chránily je a omezovali rybolov. Ale to, co se stalo, nenapravíme za deset let," řekl listu Andrzej Šwientach, který vede rybářský spolek ve Vratislavi. Úřady momentálně doporučují lidem žijícím u řeky, aby se v Odře nekoupali, nepouštěli do ní ani své psy, nelovili v řece ryby a nepojídali je.

V sociálních sítích se objevily i snímky mrtvých bobrů v řece.

