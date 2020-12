V Portugalsku vyšetřují hon, při němž 16 lidí zabilo 540 zvířat

Miroslav Vinkler 23.12.2020 11:38

Nějaký zavádějící článek. Po každém honu se dělal výstav ulovené zvěře a v dobách nedávno minulých se jednalo o běžné počty. Třeba zajíci, bažanti...

Kdo nevěří ať se podívá do archivních výtisků Myslivosti či obdobných periodik.

Když si Angele Merkel udělá selfíčko se zběhlými syrskými sirotami, je to akt humanismu.

Tady se z běžného výstavu zvěře udělá antihumánní akce hodna prokurátora.

A to bych mohl vzpomenout "humánní bombardování Jugoslávie" a použití munice z ochuzeného uranu na nevojenské cíle. Kde byli portugalští poslanci a ekologové made in Brusel ?

