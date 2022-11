V Praze bude dva roky zkušebně jezdit autobus na vodík

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Praha bude minimálně dva roky testovat provoz vodíkového autobusu. Novinku H’CITY 12 bude mít Pražský dopravní podnik (DPP) pronajatý od výrobce Škoda Group s dvouletou opcí a jezdit bude od prvního čtvrtletí příštího roku na lince číslo 170 z Jižního Města na Barrandov. Končící primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě) při představení vozu na 11. ročníku veletrhu autobusové dopravy CzechBus na letňanském výstavišti pro ČTK uvedl, že metropole počítá s náklady kolem dvou milionů korun.

DPP má podle smlouvy za každý ujetý kilometr uhradit 54 korun bez DPH a do nákladů patří i plnění autobusu vodíkem. Na jedno natankování, trvající deset minut, má vůz ujet až 350 km. Na lince 170 by měl každý den absolvovat 300 km.

"Dá nám to data o provozu a finanční náročnosti a pak se rozhodneme o dalším nákupu. Počítáme s náklady kolem dvou milionů korun, záležet bude na projetých kilometrech," řekl Scheinherr. Dodal, že první cestující by měl autobus na vodíkový pohon svézt v lednu či únoru, což závisí i na dodání vozu a zprovoznění první veřejné vodíkové plnicí stanice v Praze v ulici K Barrandovu.

Provoz autobusu na vodík je podle vedoucího jednotky provoz autobusy DPP Jana Barchánka mezi bezemisní dopravou ten nejdražší. Doplnil, že náklady na životní cyklus vodíkového autobusu jsou proti naftovému asi dvojnásobné. "I tak věříme, že svoje místo v mixu veřejné dopravy mít bude. Je potřeba, abychom nebyli závislí na jednom druhu pohonu," řekl Barchánek.

Autobus Škoda H’CITY 12 bude jezdit na lince 170, protože se otestuje na zhruba 40 km dlouhé trati s kopcovitým profilem. Vodíkový autobus využívá i baterie, do kterých se ukládá teplo z palivových článků, a to se používá pro vytápění vozidla. Podobně jako u trolejbusů řady T’CITY a elektrobusů E’CITY bude Škoda využívat karoserii od turecké společnosti Temsa.

V Praze jezdí vedle naftových vozů i elektrobusy, první vůz Škoda E'City 36 BB vyjel letos v lednu ze zastávky Želivského na lince 213. A do ulic hlavního města se po pěti dekádách vrací i trolejbusy, od 15. října je ve zkušebním provozu nová trať z Letňan do Čakovic. Zástupci Prahy již dříve uvedli, že do roku 2030 by mělo být alespoň 75 procent vozového parku autobusů DPP nahrazeno bezemisními elektrobusy, bateriovými trolejbusy a nízkoemisními autobusy.

