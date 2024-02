V Praze demonstrovali zemědělci, požadovali odstoupení od Green Dealu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Část zemědělců dnes demonstrovala před ministerstvem zemědělství v Praze, protestní jízdou se stovkami traktorů částečně zablokovali magistrálu a v centru města na chvíli omezili provoz tramvají. Požadovali, aby česká vláda odstoupila od Green Dealu, tedy unijní Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je dosáhnout klimatické neutrality sedmadvacítky do roku 2050. Protest, od kterého se distancovaly hlavní zemědělské organizace, se odpoledne přesunul na Malostranské náměstí, část zemědělců ho před tím opustila. Demonstrace poté skončila kolem 16:00. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) organizátoři akce sledují politické cíle a změny v zemědělství s nimi konzultovat nehodlá. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl na síti, že se pořadatelé protestu netají podporou Kremlu.

Protestující zemědělci dopis se svými požadavky předali na ministerstvu Výbornému, který k nim vyšel, setkal se ale s pískotem. Green Deal podle účastníků protestu snižuje produkci českého zemědělství, a způsobuje tak nedostatek domácích potravin na trhu, což následně vede k nárůstu dovozu ze zemí mimo EU. Dohoda také zhoršuje úrodnost půdy a zvyšuje ceny potravin, uvedli v dopisu. Protestující jsou také proti nastavení dotační politiky v EU.

Výborný ČTK řekl, že je potřeba požadavky Zelené dohody zasadit do reálného rámce. "Česká republika a Evropa nemohou zůstat nekonkurenceschopné vůči zbytku světa, a to není rezignace na péči o krajinu nebo klima," uvedl a dodal, že na dopis farmářům odpoví. Ministr preferuje jednání u kulatého stolu před protesty na ulicích, řekl také. Organizátoři, ke kterým patří předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy a Asociace svobodných odborů Bohumír Dufek nebo bývalý prezident Agrární komory ČR a majitel firmy Rabbit Trhový Štěpánov Zdeněk Jandejsek, podle Výborného sledují vlastní politické cíle a zemědělce nezastupují.

Část organizátorů protesty zneužívá pro vlastní mocenské hry i podle předsedy Pirátů a vicepremiéra Ivana Bartoše. Stojí za nimi lidé navázaní "na extremistu (Jindřicha) Rajchla, dezinformační scénu či některé agrobarony", uvedl na síti X. Okamžité odstoupení od Zelené dohody by znamenalo mimo jiné zablokování přístupu na společný evropský trh a mělo by pro ČR drastické ekonomické dopady, míní Bartoš. Zemědělský sektor podle něj dostihla objektivně řada problémů, například vysoké ceny energií, inflace, dopady války, rostoucí byrokracie i oligopoly jak na straně produkce potravin, tak v prodeji.

Fiala připomněl, že Agrární komora, Zemědělský svaz a Asociace soukromého zemědělství se od protestu distancovaly. "S těmi, kteří skutečně reprezentují zemědělce, jednáme a společně se bavíme o tom, co naše zemědělství potřebuje," uvedl premiér. Podle Dufka Výborný a Fiala protest zemědělců v Praze dehonestovali.

Vláda podle Fialy hledá potřebná opatření. Podpořit chce nejvíc postižený segment středních zemědělských podniků tak, aby nebyla omezena podpora menších sedláků a rodinných farem. "Chceme, aby zemědělství nadále plnilo svoji zásadní roli v rozvoji venkova, kvality a dostupnosti potravin a péče o krajinu. A aby pro to měli naši farmáři dobré podmínky. Po roce fungování nové společné zemědělské politiky společně vyhodnocujeme, jak se daří plnit její cíle. Ostatně, to jsme slíbili, když vstoupila v platnost," uvedl premiér.

Za oprávněné považují požadavky zemědělců představitelé opozičních stran. Šéfka poslanců hnutí ANO Alena Schillerová k dnešnímu protestu zemědělců v Praze uvedla, že obdobné požadavky mají zemědělci v celé Evropě. "A já myslím, že jsou pochopitelné. Současná podoba Green Dealu (Zelené dohody pro Evropu) pro ně opravdu může být likvidační. A pokud s nimi vláda odmítala mluvit, je jasné, že se ozvali," napsala Schillerová ČTK. Poslanec SPD Jan Hrnčíř ČTK napsal, že požadavky zemědělců považuje za zcela oprávněné. "Naše zemědělství a potravinářství poškozují byrokracie, dramaticky vysoké ceny energií, hnojiv, nájmů, pojištění, vody, osiv, práce, ale i vládou tolerované dovozy nekvalitních zemědělských komodit a produktů z Ukrajiny, kde nejsou dodržovány přísné normy EU," uvedl. Zemědělství je strategickým odvětvím, které si zaslouží speciální podporu a ochranu ze strany státu, Fialova vláda je přitom vůči zemědělcům hluchá a nejedná s nimi, dodal.

V reakci na protest v podvečer firma Rohlík, největší český online prodejce potravin, v tiskové zprávě oznámila, že se distancuje od metod, které tyto protesty zastupují. Ze svého sortimentu proto stahuje produkty organizátora protestů, společnosti Rabbit CZ. Lokální farmáře podporujeme, neférové chování ne, říká majitel skupiny Tomáš Čupr.

Farmáři s traktory ráno podle předem ohlášeného plánu přijížděli do města z několika stran. Do Prahy zamířilo asi 500 kusů zemědělské techniky, uvedla kolem 05:30 policie na síti X. Na magistrále stála ráno zemědělská technika v souvislé koloně, v každém směru ale zůstal jeden pruh volný pro průjezd ostatních aut. K ministerstvu zemědělství přijely desítky kusů techniky protestujících před 06:00. Traktory troubily, visely na nich české vlajky i transparenty, například s nápisem "Jsme zemědělci, nejsme podporovatelé Ruska, Fialo!!!".

Někteří zemědělci s technikou zamířili odpoledne od ministerstva domů, třeba koordinátor protestu pro Ústí nad Labem a Litoměřice Miloš Malý v České televizi (ČT) hovořil o "ukradeném protestu". "Když se podíváme na skupinu lidí, kteří tady provolávají protivládní hesla a nadávají všem, tak to není, co my jsme chtěli," řekl Malý v ČT. Výborný uvedl, že se nediví zemědělcům, kteří z protestu odjeli. Dnešek přinese horší obraz zemědělského sektoru v očích veřejnosti, míní.

Zbylí protestující zemědělci se při cestě na Malostranské náměstí zastavili před Úřadem vlády ČR, kde chvíli pokřikovali a bubnovali. Na Malostranské náměstí jich dorazilo podle odhadu zpravodajky ČTK několik stovek, policie kvůli protestu uzavřela prostor před budovou Poslanecké sněmovny. Demonstrace na Malostranském náměstí ohlášená na 15:00 jako dvouhodinová skončila zhruba po hodině. Podle zpravodajů ČTK se jí na místě účastnili také organizátor protivládních akcí Jindřich Rajchl, předseda SPD Tomio Okamura, předsedkyně neparlamentní Trikolory Zuzana Majerová nebo bývalý premiér a předseda strany Česká suverenita Jiří Paroubek.

Zasahovat policisté museli, když se na náměstí dostala do konfliktu s protestujícími zhruba desetičlenná skupina jejich odpůrců. Nikoho nezadrželi, řekl ČTK mluvčí pražské policie Jan Daněk. V cele ale skončil muž, který o víkendu na sociální síti vyhrožoval, že se přidá k dnešnímu protestu v Praze a se samopalem půjde na úřad vlády, uvedla policie na síti X.

