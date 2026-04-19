V pražských Chotkových sadech lze vidět výsledky soutěže na jejich revitalizaci

19.4.2026 00:07 | PRAHA (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
V pražských Chotkových sadech mohou lidé na panelech vidět, jak je chce Správa Pražského hradu revitalizovat, obnovit a upravit. Výstava pod širým nebem obsahuje sedm návrhů z loňské mezinárodní architektonicko-krajinářské soutěže, kterou s hradní správou uspořádal Institut plánování a rozvoje. Zvítězil v ní návrh studia Arkytek ve spolupráci s architektem Matoušem Jebavým. Výstavu lidé mohou vidět do 14. června v centrální části parku.
 
Lidé se mohou při výstavě vyjádřit k vítěznému projektu a jeho ideovému záměru, součástí doprovodného programu je například dendrologická procházka.

Revitalizace sadů, které patří Pražskému hradu, se nyní projektuje. "Do konce příštího roku bychom měli rádi připravený projekt a následující rok se pustili do samotných prací, které odhadujeme na dva roky," řekl dnes ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek. Park by se neměl ani při obnově zavírat, práce mají respektovat vegetační období.

Vítězný projekt park chápe jako vyhlídkovou cestu mezi Letnou a Hradem, vznikne v něm několik nových vyhlídek s piknikovými stoly. Návrh počítá s obnovou jezírka u pomníku Julia Zeyera a také druhého romantického prvku, který dříve v sadech byl. Jde o návrat takzvaného pereneta, tedy sbírky trvalek solitérně rozmístěných v trávníku, která byla oblíbená na přelomu 19. a 20. století. Nové vedení cyklotrasy má předcházet kolizím chodců a cyklistů. Vyměněny budou lavičky i osvětlení.

Obnova zeleně v parku bude postupná. Zásahy do zeleně si vyžádají kácení, ale po etapách. Podle architekta Jebavého tvůrci projektu přistoupili k parku upravenému v 70. letech 19. století Františkem Thomayerem pietně, chce se vyhnout dramatickým zásahům. "Dendrologický průzkum začneme dělat asi za 14 dní, je předčasné říkat jakýkoli rozsah," řekl ČTK Jebavý.

Rozsáhlé kácení v jeden rok by podle projektu nevhodně otevřelo ostatní porost větru a ohrozilo biotop živočichů. Asi po deseti letech po realizaci by se mělo uskutečnit kácení podle zdravotního stavu stromů. "Toto zajistí i snazší přijímání realizace občany," stojí v návrhu.

Podle ředitelky hradního odboru parků a zahrad Heleny Pánkové se na jižním svahu Chotkových sadů nyní odstraňovaly invazivní druhy. Arboristické zásahy, hlavně odstraňování větví potrvají do léta. "Řekněme, že je to nějaký úklid parku," poznamenala Pánková.

Obnova sadů by měla podle dřívějšího odhadu stát zhruba 80 milionů korun, projekt má být hotov v příštím roce. Správa Pražského hradu ji chce platit z výnosů z turismu.

Obnova sadů by měla stát zhruba 80 milionů korun, projekt má být hotov v příštím roce. Správa Pražského hradu ji chce platit z výnosů z turismu. Přesná cena podle Vyhnánka vyplyne ze soutěže.

