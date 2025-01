V Přerově se usadili bobři u panelového sídliště, likvidují tam stromy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Několik stromů mají již na svědomí bobři, kteří se v Přerově usadili u panelového sídliště. Dřeviny likvidují v okolí mlýnského náhonu Strhanec. Pro Přerov je to po okolí lagun a rybníků na Svrčově již třetí lokalita, kde se tato zákonem chráněná zvířata v okolí města objevila. Zástupci radnice v souvislosti s novým výskytem bobra evropského nebudou usilovat o jeho odlov, bylo by to podle nich zbytečné. Na místě nainstalují protiokusové oplocení a škody bude město poté vymáhat po ministerstvu financí, informovala ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová."Bobři se objevili v blízkosti obytné zóny, konkrétně u workoutového hřiště v Sokolské ulici a v blízkosti Seifertovy ulice. Okamžitě jsme kontaktovali odborníky, s nimiž jsme situaci konzultovali. Dohodli jsme se, že část stávajících dřevin ponecháme k jeho činnosti a část odklidíme. Nyní už probíhá instalace protiokusového oplocení, které přijde na 17 000 korun," uvedl Petr Školoud z přerovského magistrátu.

Výskyt bobrů u sídliště konzultovali přerovští úředníci také s pracovníky krajského úřadu. Možnost odlovu podle nich situaci nevyřeší, město má tuto zkušenost již z loňska, kdy mělo v plánu odlov bobra u svrčovských rybníků patřících městu. "Žádost o odlov na Svrčově jsme nakonec stáhli, protože by bylo možné odlovit jen několik bobrů a zbytek by tam zůstal, což by rozhodně náš problém neřešilo. A nedá se očekávat, že by u Strhance byl postup jiný," uvedl vedoucí odboru majetku Alexandr Salaba.

Město podle něj na začátku jara zrekapituluje škody a finanční náhradu bude uplatňovat na ministerstvu financí. "Stejně tak jsme postupovali loni i u rybníků na Svrčově, kdy z ministerstva přišla na účet Přerova náhrada škody ve výši 63 000 korun," doplnil náměstek primátora Miloslav Dohnal (ODS).

Problémy s bobry řešila přerovská radnice také v roce 2016 v rekreační oblasti Laguna, kdy se chránění hlodavci zaměřili především na dřeviny rostoucí podél vodní plochy. Některé ze stromů muselo město tehdy dát pokácet, protože ohrožovaly okolí. O rok dříve podobné problémy řešili v nedalekém Lipníku nad Bečvou, kde bobři poničili část nově postavené cyklostezky. V roce 2018 zase bobři ohrožovali jeden z nejcennějších tuzemských romantických parků v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem, když se tam nastěhovali k velkému rybníku.

