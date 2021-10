V Příkosicích lidé vybrali v referendu dražší kanalizaci, hlasování je závazné

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | John A. Anderson / Shutterstock Ačkoliv je rozhodnutí referenda pro obec závazné a lidé v něm souhlasili se stavbou spádové kanalizace, není jisté, jestli si ji bude obec moci dovolit, řekla starostka Suchá.

O vybudování dražší gravitační, neboli spádové kanalizace s částečným přečerpáváním v obci, rozhodli v místním referendu obyvatelé Příkosic na Rokycansku. Referendum je platné a závazné, vyplývá ze zápisu zveřejněného na úřední desce obce.

V brdské obci s asi 430 obyvateli a ročním rozpočtem 7,5 milionu korun zastupitelstvo už dříve rozhodlo o stavbě tlakové kanalizace, která by přišla asi na 48 milionů korun. Někteří obyvatelé ale začali požadovat postavení spádové kanalizace, jejíž náklady jsou dvojnásobné, zhruba 92 milionů korun. Navíc by se muselo stavět sedm přečerpávacích stanic, řekla už dříve ČTK starostka Tamara Suchá.

V referendu mohlo hlasovat 320 občanů, komise vydala 246 obálek, do urny jich lidé vhodili 245, z toho 233 bylo platných. S vybudováním spádové kanalizace souhlasilo 169 obyvatel, 64 bylo proti. Aby bylo místní referendum platné, musí se ho účastnit alespoň 35 procent zapsaných oprávněných voličů. Aby bylo rozhodnutí závazné, musí pro něj hlasovat aspoň polovina zúčastněných a nejméně čtvrtina oprávněných voličů. V Příkosicích byla účast 76,9 procenta, pro spádovou gravitaci se vyslovilo 68,7 zúčastněných, což bylo 52,8 oprávněných voličů. V souběžných parlamentních volbách byla v obci volební účast 78,75 procenta voličů.

Ačkoliv je rozhodnutí referenda pro obec závazné a lidé v něm souhlasili se stavbou spádové kanalizace, není jisté, jestli si ji bude obec moci dovolit, řekla ČTK Suchá. Stavba dražšího typu kanalizace by podle ní obec zadlužila a zmrazila by investice na 25 až 30 let.

Kromě Příkosic se v kraji konala referenda také v Losiné na Plzeňsku a v Sušici na Klatovsku.

