V Radvanicích se chystá úprava území u řeky Lučiny
V lokalitě přibude i mlatová stezka z přírodních materiálů, která bude kopírovat cyklotrasu. V březích u řeky budou pobytové schody, které budou návštěvníci moci využívat k odpočinku i výhledu na řeku. Chybět nebudou ani herní a relaxační prvky z přírodních materiálů. V místě vznikne umělý vodní prvek, půjde o solnou komoru, která má obdobnou funkci jako solná jeskyně a vzniká v ní klima jako u moře. V místě budou třeba i budky pro ptáky a netopýry nebo informační tabule se zajímavostmi o tamní flóře a fauně.
Projekt je situován v dolním úseku toku v zastavěné části Radvanic, a to od Hvězdné až po Fryštátskou ulici. Revitalizace území má přispět ke změně klimatu v lokalitě. Díky lepšímu zadržování srážek by se mělo lépe ochlazovat okolí.
"Pěšiny, odpočívadla, terasy, mola, která budou součástí promenády kolem řeky, jsou navrženy z propustných materiálů a s propustným podložím, umožňujícím retenci dešťové vody. Zbylé chodníky jsou plánovány z hrubozrnného mlatu. Ten v okolí řeky pozitivně ovlivňuje mikroklima, zadržuje vodu, zvyšuje tak půdní vlhkost a snižuje povrchový odtok," uvedl Boháč. Dodal, že významný vliv bude mít i navržená zeleň, která přispěje ke zvýšení vlhkosti, ale například i snížení prašnosti v lokalitě.
V Ostravě tak vznikne nový relaxační prostor, který má doplnit nedávno dokončené projekty jako například Cestu vody a Park nad rybníkem v Bělském lese nebo postupně revitalizovaný levý břeh Ostravice.
