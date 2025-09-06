https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-radvanicich-se-chysta-uprava-uzemi-u-reky-luciny-za-35-milionu-korun
V Radvanicích se chystá úprava území u řeky Lučiny

6.9.2025 10:01 | OSTRAVA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
V ostravském městském obvodu Radvanice a Bartovice se chystá regenerace území v okolí řeky Lučiny. Téměř 800 metrů dlouhý úsek kolem Lučiny by se měl za 35 milionů korun proměnit v místo k odpočinku a trávení volného času. Vše by mělo být hotovo na konci příštího roku, řekla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná. Značnou část nákladů pomohou pokrýt evropské dotace, další finance poskytne město i samotný obvod.
 
Projektovou dokumentaci vypracovaly architektky a krajinářky Magda Cigánková Fialová a Petra Lindovská. Práce by měly začít v září. "Projekt obsahuje úpravu okolí řeky a břehů Lučiny tak, aby vznikla přírodní promenáda. Navržená zeleň je inspirována původními druhy dřevin a bylin. Vhodná, přírodě blízká opatření, přispějí ke zlepšení biodiverzity, omezí výskyt invazivních dřevin, posílí odolnost lokality v návaznosti na změny klimatu a současně zpřístupní lidem část území s břehy řeky Lučiny," uvedl starosta obvodu a náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).

V lokalitě přibude i mlatová stezka z přírodních materiálů, která bude kopírovat cyklotrasu. V březích u řeky budou pobytové schody, které budou návštěvníci moci využívat k odpočinku i výhledu na řeku. Chybět nebudou ani herní a relaxační prvky z přírodních materiálů. V místě vznikne umělý vodní prvek, půjde o solnou komoru, která má obdobnou funkci jako solná jeskyně a vzniká v ní klima jako u moře. V místě budou třeba i budky pro ptáky a netopýry nebo informační tabule se zajímavostmi o tamní flóře a fauně.

Projekt je situován v dolním úseku toku v zastavěné části Radvanic, a to od Hvězdné až po Fryštátskou ulici. Revitalizace území má přispět ke změně klimatu v lokalitě. Díky lepšímu zadržování srážek by se mělo lépe ochlazovat okolí.

"Pěšiny, odpočívadla, terasy, mola, která budou součástí promenády kolem řeky, jsou navrženy z propustných materiálů a s propustným podložím, umožňujícím retenci dešťové vody. Zbylé chodníky jsou plánovány z hrubozrnného mlatu. Ten v okolí řeky pozitivně ovlivňuje mikroklima, zadržuje vodu, zvyšuje tak půdní vlhkost a snižuje povrchový odtok," uvedl Boháč. Dodal, že významný vliv bude mít i navržená zeleň, která přispěje ke zvýšení vlhkosti, ale například i snížení prašnosti v lokalitě.

V Ostravě tak vznikne nový relaxační prostor, který má doplnit nedávno dokončené projekty jako například Cestu vody a Park nad rybníkem v Bělském lese nebo postupně revitalizovaný levý břeh Ostravice.

Pražská EVVOluce

