V rameni Mlýnského potoka u centra Olomouce odborníci napočítali 14 druhů ryb
"Významní pro život řeky jsou i drobní živočichové dna. Říkáme jim makrozoobentos a jsou nezastupitelnými indikátory stavu prostředí v řece, jako jedni z prvních reagují na případné ohrožení života v ní," podotkl Loyka.
Říční rameno Mlýnského potoka v Domovině bylo původně zaslepeno v roce 1989 po odstavení tamější malé vodní elektrárny. Život místním obyvatelům pak znepříjemňovala stojatá zahnívající voda, jejíž hladina se řídila stavem vody v hlavním korytě Moravy a v Mlýnském potoce. Před 13 lety byl průtok v korytě obnoven.
"Mlýnský potok je tepnou života v centru města, a jeho budoucí podoba je proto důležitá. Výsledky biologických průzkumů Ústavu biologie obratlovců Akademie věd nám umožňují řece ve městě ještě více porozumět," komentovala výsledky průzkumu primátorka Miroslava Ferancová (ANO).
