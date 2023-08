V recyklačním středisku v USA vypukl rozsáhlý požár, hrozí zdravotní rizika

🚨 #BREAKING : A Massive fire has broken out at a plastic warehouse recycling industrial plant 📌 #Albuquerque | #NewMexico Currently, multiple firefighters and other emergency personnel‘s are responding to a massive two alarm fire that has broken out at a plastic recycling… pic.twitter.com/bmHcY7n9k2

Američtí hasiči bojují s rozsáhlým požárem, který v neděli vypukl v recyklačním středisku plastů v Albuquerque ve státě Nové Mexiko. Na místě nejsou zatím hlášeni žádní zranění, ale místní úřady vydaly varování před zdravotním rizikem kvůli hořícím plastům a kouři, který obsahuje nebezpečné znečišťující látky, informoval zpravodajský server BBC News

Úřady doporučily obyvatelům, aby omezili venkovní aktivity v oblasti jihovýchodního Albuquerque a South Valley, kam míří kouř hnaný silným větrem.

🚨#UPDATE: Evacuations are in progress as crews from Bernalillo County and Albuquerque work to control a massive fire at a recycling plant. Multiple large piles of tires have ignited, and officials have expressed concern about potential hazardous materials at the site. The fire… pic.twitter.com/shdcpcbQxP