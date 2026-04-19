V rezervaci Meandry Smědé našli dobrovolníci při úklidu pneumatiky i matraci

19.4.2026 12:31 | VIŠŇOVÁ (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Pneumatiky, hasičskou hadici, napáječku pro krávy nebo třeba molitanovou matraci, objevili dobrovolníci při tradičním jarním úklidu v Přírodní rezervaci Meandry Smědé na Liberecku. Nejvíc práce měli v sobotu s matrací, kterou bylo třeba rozřezat na několik kusů, aby ji vůbec bylo možné z vody vytáhnout, řekl ČTK Pavel Schneider, předseda výboru Jizersko-ještědského horského spolku, který akci s Turistickým oddílem Kletr zorganizoval.
 
Rezervace Meandry Smědé chrání přírodní ráz údolní nivy podhorské řeky s přirozeně se vyvíjejícím říčním korytem, slepými rameny a štěrkopískovými náplavy. Území je několikrát za rok zaplavováno, což přináší obrovské množství odpadků, které spláchne voda z horních partií povodí řeky Smědé. "Odpady z celého Frýdlantska se tak hromadí v meandrech a naplaveninách," doplnil Schneider.

Poprvé uklízeli dobrovolníci řeku v přírodní rezervaci v roce 2005 a s výjimkou několika let se tam pravidelně vracejí. "Letos se konal už 17. ročník, jarní období je pro čištění řeky a jejího okolí nejvhodnější – vegetace ještě nemá listí, terén je prostupnější a odpadky je snazší odhalit." doplnil Schneider. Letos se do úklidu zapojilo asi 70 lidí, kteří odpadem naplnili 41 pytlů. Proti loňsku, kdy odpadem naplnili 176 pytlů, se situace zlepšila.

Počasí v sobotu organizátorům přálo a akce tak přilákala hodně lidí. "Sbírali odpadky v celé délce toku Smědé od mostu v Předláncích až po železniční most přes řeku u osady Boleslav, tedy na cca pěti kilometrech. Letošní výhodou byla také nižší hladina vody a bylo tak možné například vytahovat pneumatiky ze dna. Použit byl také gumový nafukovací raft, jeho posádka zajišťovala sběr odpadků z nepřístupných míst a také transport plných pytlů ze vzdálenějšího břehu řeky," uvedl Schneider.

Z řeky vytáhli dobrovolníci 19 pneumatik od osobních i nákladních aut. V odpadu převažovaly podle Schneidera lehké věci jako PET lahve, pěnový polystyren, různé plastové obaly a kelímky, plechovky od nápojů a především různé plastové fólie a pytlíky, které se zachytily ve větvích stromů a keřů a vytvořily na nich nevzhledné "ozdoby".

Horský spolek chce úklid opakovat i v příštích letech. "Doufáme, že přibude lidí, kteří s nepotřebnými věcmi nakládají tak, jak mají a ubude odpadků hromadících se v krásném prostředí přírodních meandrů řeky Smědé. Každý z nás nese za současný stav rezervace svůj díl zodpovědnosti," dodal předseda spolku.

