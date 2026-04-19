V rezervaci Meandry Smědé našli dobrovolníci při úklidu pneumatiky i matraci
Poprvé uklízeli dobrovolníci řeku v přírodní rezervaci v roce 2005 a s výjimkou několika let se tam pravidelně vracejí. "Letos se konal už 17. ročník, jarní období je pro čištění řeky a jejího okolí nejvhodnější – vegetace ještě nemá listí, terén je prostupnější a odpadky je snazší odhalit." doplnil Schneider. Letos se do úklidu zapojilo asi 70 lidí, kteří odpadem naplnili 41 pytlů. Proti loňsku, kdy odpadem naplnili 176 pytlů, se situace zlepšila.
Počasí v sobotu organizátorům přálo a akce tak přilákala hodně lidí. "Sbírali odpadky v celé délce toku Smědé od mostu v Předláncích až po železniční most přes řeku u osady Boleslav, tedy na cca pěti kilometrech. Letošní výhodou byla také nižší hladina vody a bylo tak možné například vytahovat pneumatiky ze dna. Použit byl také gumový nafukovací raft, jeho posádka zajišťovala sběr odpadků z nepřístupných míst a také transport plných pytlů ze vzdálenějšího břehu řeky," uvedl Schneider.
Z řeky vytáhli dobrovolníci 19 pneumatik od osobních i nákladních aut. V odpadu převažovaly podle Schneidera lehké věci jako PET lahve, pěnový polystyren, různé plastové obaly a kelímky, plechovky od nápojů a především různé plastové fólie a pytlíky, které se zachytily ve větvích stromů a keřů a vytvořily na nich nevzhledné "ozdoby".
Horský spolek chce úklid opakovat i v příštích letech. "Doufáme, že přibude lidí, kteří s nepotřebnými věcmi nakládají tak, jak mají a ubude odpadků hromadících se v krásném prostředí přírodních meandrů řeky Smědé. Každý z nás nese za současný stav rezervace svůj díl zodpovědnosti," dodal předseda spolku.
