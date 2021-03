Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Markéta Vytisková / Markéta Vytisková / Wikimedia Commons Kde se nákaza objeví, populace původních raků vyhyne.

V říčce Lubině v Kopřivnici na Novojičínsku se rozšířil račí mor. Ochránci přírody to na konci loňského roku zjistili z uhynulých raků. Pro tamní populaci raků znamená nákaza vyhubení. ČTK to řekli zooložka Správy Chráněné krajinné oblasti Poodří Klára Herzogová a Zbyszek Noga ze Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj.

V Česku už bylo zaznamenáno několik případů, kdy kvůli zavlečení račího moru vyhynuly celé populace původních druhů raků. Herzogová řekla, že v kraji už dříve byla nákaza prokázána ve Frýdlantské Ondřejnici, v Čeladence nebo Ostravici. Pravděpodobně se šíří z Odry.

Zdrojem nákazy jsou nepůvodní druhy raků ze Severní Ameriky - rak signální, pruhovaný, červený a mramorovaný. "Dělají se genetické analýzy, odkud mor pochází. Většinou to vychází, že to je opravdu od invazivního raka pruhovaného," řekla zooložka.

Kde se nákaza objeví, populace původních raků vyhyne. "Paradoxně ti raci, kteří to sem zavlekli nebo se sem nějakým způsobem dostali, jsou vůči této nákaze odolní. Naši raci kamenáč a říční jsou bohužel vnímaví," řekl Noga.

V toku tak zůstane nepůvodní račí druh. "Ten invazivní rak s tím umí žít, je agresivnější, rychleji se množí, nevadí mu to. Náš na to není adaptovaný, takže na to bohužel umírá," řekla Herzogová.

Účinný prostředek, kterým by se dali raci vyléčit, neexistuje. Jde o plísňové onemocnění. Plíseň roste rakům na těle a do vody uvolňuje pohyblivé spory, jimiž se rozmnožuje. Prorůstá do celého račího těla a postupně zvířata zahubí. K šíření přispívá například vypouštění raků z akvárií, vypouštění ryb, které mohly být v kontaminované vodě. Spory se mohou šířit i na rybářském náčiní.

"Pokud je tam nějaká přírodní překážka nebo umělý jez, tak se třeba mor nedostane dál. Potom je možné, že na horní části toku přežije populace a postupně se bude šířit dolů a tok se vrátí do původního stavu. Bohužel jsem byla upozorněna na to, že se to i tak bude opakovat," řekla Herzogová.

Jakmile původní račí populace vymře, nákaza zmizí. Spory plísně bez hostitele odumřou. "Půjdeme se podívat, jak to vypadá po zimě, i k přítokům. Každopádně bude zrušeno aktuální veterinární opatření, zůstanou tam výstražné cedule pro veřejnost, pro rybáře, aby dávali pozor a třeba to nerozšířili někam dál," řekla Herzogová.

Zbavit se invazivních raků bude podle ní velký problém. "Když je možnost, tak je lepší toho raka z toku odebrat, ale třeba já jsem na invazivního raka ještě nenarazila, většinou vídávám ty naše mrtvé. Je možné, že se tam nákaza dostala na někom, třeba na mokrých gumácích a podobně, a pak se to šíří dál a dál," řekla Herzogová.

