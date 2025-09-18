V roce 2024 zabito 146 ekologických aktivistů, nejvíce v Latinské Americe
Podle ní to odpovídá přibližně třem zabitým nebo zmizelým týdně. Ačkoliv se jedná o nižší číslo než v roce 2023, kdy bylo zabito nebo pohřešováno 196 ochránců přírody, podle GW to neznamená zlepšení, protože podle ní je v mnoha zemích skutečný počet případů podhodnocen.
Nejnebezpečnější zemí pro ekologické aktivisty je podle zjištění GW Kolumbie. V této zemi bylo hlášeno minulý rok 48 případů vražd nebo zmizení ochránců přírody. V roce 2023 bylo případů dokonce 79. Podle GW se mnoho domorodých obyvatel, rolníků či obyvatel afrického původu žijících v Kolumbii bojí ohlásit škody na životním prostředí způsobené těžbou.To se děje zejména v oblastech, kde působí ozbrojené skupiny.
V Kolumbii panuje nejhorší bezpečnostní situace za posledních deset let, což se připisuje především zločineckým skupinám zapojeným do nelegální těžby a obchodu s drogami, uvedla AFP.
Guatemala byla na druhém místě seznamu organizace GW s 20 vraždami a pohřešováními, následovaná Mexikem s 19, Brazílií s 12 a Filipínami s osmi. Od roku 2012, kdy organizace začala podobné případy monitorovat, dosáhl počet zabitých nebo pohřešovaných ochránců životního prostředí 2253.
reklama