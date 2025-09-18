https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-roce-2024-zabito-146-ekologickych-aktivistu-nejvice-v-latinske-americe
V roce 2024 zabito 146 ekologických aktivistů, nejvíce v Latinské Americe

18.9.2025 01:04 (ČTK)
Zapálená svíčka.
Licence | Některá práva vyhrazena
Zdroj | Unsplash
V roce 2024 bylo po celém světě zabito nebo pohřešováno téměř 150 ochránců životního prostředí, píše agentura AFP s odkazem na úterní zprávu nevládní organizace Global Witness (GW). Ze zprávy také vyplývá, že tento jev je nejčastější v Latinské Americe, zejména v Kolumbii.
 
"Organizace GW zdokumentovala v minulém roce 146 případů vražd a dlouhodobě pohřešovaných ochránců přírody a životního prostředí," uvádí nevládní organizace ve zprávě.

Podle ní to odpovídá přibližně třem zabitým nebo zmizelým týdně. Ačkoliv se jedná o nižší číslo než v roce 2023, kdy bylo zabito nebo pohřešováno 196 ochránců přírody, podle GW to neznamená zlepšení, protože podle ní je v mnoha zemích skutečný počet případů podhodnocen.

Nejnebezpečnější zemí pro ekologické aktivisty je podle zjištění GW Kolumbie. V této zemi bylo hlášeno minulý rok 48 případů vražd nebo zmizení ochránců přírody. V roce 2023 bylo případů dokonce 79. Podle GW se mnoho domorodých obyvatel, rolníků či obyvatel afrického původu žijících v Kolumbii bojí ohlásit škody na životním prostředí způsobené těžbou.To se děje zejména v oblastech, kde působí ozbrojené skupiny.

V Kolumbii panuje nejhorší bezpečnostní situace za posledních deset let, což se připisuje především zločineckým skupinám zapojeným do nelegální těžby a obchodu s drogami, uvedla AFP.

Guatemala byla na druhém místě seznamu organizace GW s 20 vraždami a pohřešováními, následovaná Mexikem s 19, Brazílií s 12 a Filipínami s osmi. Od roku 2012, kdy organizace začala podobné případy monitorovat, dosáhl počet zabitých nebo pohřešovaných ochránců životního prostředí 2253.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
