Každý čtvrtý člověk na světě nemá podle OSN bezpečný přístup k pitné vodě
Agentury OSN se ve společné zprávě shodují, že cíl všeobecného přístupu k pitné vodě do roku 2030 je čím dál hůře dosažitelný. "Voda, kanalizace a hygiena nejsou privilegia, ale základní lidská práva," uvedl Rüdiger Krech z oddělení životního prostředí a klimatických změn WHO. "Musíme konat daleko rychleji, zejména v případě skupin na okraji společnosti," doplnil.
Od roku 2015 získalo přístup k nezávadné pitné vodě 961 milionů lidí, čímž se světové pokrytí zvýšilo z 68 na 74 procent. Největší zlepšení zaznamenaly agentury OSN ve venkovských oblastech, kde pokrytí bezpečnou pitnou vodou vzrostlo z 50 na 60 procent, v městských oblastech informují o stagnaci na přibližně 80 procentech. Zpráva obsahuje data ze 160 zemí světa, jako nejhorší situaci vyhodnotila v subsaharské Africe a Oceánii.
Ve většině zemí s dostupnými údaji se o sběr vody starají především ženy a dívky, přičemž mnohé z nich v subsaharské Africe a střední a jižní Asii stráví jejím obstaráváním více než 30 minut denně. Zástupkyně UNICEF Cecilia Scharpová uvedla, že nerovnosti spojené s vodou a hygienickými službami jsou nejvíce viditelné u dívek, které kromě břemena shánění vody čelí také dalším překážkám během menstruace.
Zpráva informovala také o nedostatcích v sanitární infrastruktuře a dostupnosti hygienických zařízení. Pro 3,4 miliardy lidí chybí fungující vodohospodářská zařízení a kanalizace a 1,7 miliardy lidí si ve svých domovech nemůže umýt ruce. I v těchto oblastech ale agentury OSN hlásí postupné zlepšování situace.
