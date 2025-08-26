https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kazdy-ctvrty-clovek-na-svete-nema-podle-osn-bezpecny-pristup-k-pitne-vode
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Každý čtvrtý člověk na světě nemá podle OSN bezpečný přístup k pitné vodě

26.8.2025 12:05 | ŽENEVA (ČTK)
Foto | Barefoot Photographers of Tilonia / Flickr
Více než dvě miliardy lidí nemají přístup k nezávadné pitné vodě, informovaly agentury OSN. Nejvíce postižené jsou nízkopříjmové země, venkovské komunity, děti, menšiny a domorodí obyvatelé, pro které kvůli chybějící vodě, kanalizaci a nedostatku hygienických služeb stoupá riziko onemocnění a dalšího sociálního vyloučení.
 
Zprávu o přístupu k pitné vodě mezi roky 2000 a 2024 publikovaly v pondělí Světová zdravotnická organizace (WHO) a Dětský fond OSN (UNICEF). Ačkoliv se podle ní zejména od roku 2015 situace na některých místech zlepšila, 2,1 miliardy lidí zůstává bez přístupu k nezávadné pitné vodě, a to včetně 106 milionů lidí, kteří pijí přímo z neupravených povrchových zdrojů.

Agentury OSN se ve společné zprávě shodují, že cíl všeobecného přístupu k pitné vodě do roku 2030 je čím dál hůře dosažitelný. "Voda, kanalizace a hygiena nejsou privilegia, ale základní lidská práva," uvedl Rüdiger Krech z oddělení životního prostředí a klimatických změn WHO. "Musíme konat daleko rychleji, zejména v případě skupin na okraji společnosti," doplnil.

Od roku 2015 získalo přístup k nezávadné pitné vodě 961 milionů lidí, čímž se světové pokrytí zvýšilo z 68 na 74 procent. Největší zlepšení zaznamenaly agentury OSN ve venkovských oblastech, kde pokrytí bezpečnou pitnou vodou vzrostlo z 50 na 60 procent, v městských oblastech informují o stagnaci na přibližně 80 procentech. Zpráva obsahuje data ze 160 zemí světa, jako nejhorší situaci vyhodnotila v subsaharské Africe a Oceánii.

Ve většině zemí s dostupnými údaji se o sběr vody starají především ženy a dívky, přičemž mnohé z nich v subsaharské Africe a střední a jižní Asii stráví jejím obstaráváním více než 30 minut denně. Zástupkyně UNICEF Cecilia Scharpová uvedla, že nerovnosti spojené s vodou a hygienickými službami jsou nejvíce viditelné u dívek, které kromě břemena shánění vody čelí také dalším překážkám během menstruace.

Zpráva informovala také o nedostatcích v sanitární infrastruktuře a dostupnosti hygienických zařízení. Pro 3,4 miliardy lidí chybí fungující vodohospodářská zařízení a kanalizace a 1,7 miliardy lidí si ve svých domovech nemůže umýt ruce. I v těchto oblastech ale agentury OSN hlásí postupné zlepšování situace.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
