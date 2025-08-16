https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-sadech-ve-veseli-nad-moravou-zacina-samosber-rakytniku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
V sadech ve Veselí nad Moravou začíná samosběr rakytníku

16.8.2025 23:10 | VESELÍ VESELÍ NAD MORAVOU (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Joost J. Bakker / Flickr
V ekologických sadech ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku začal samosběr rakytníku. Na zhruba půlhektarové ploše čekají na zájemce dvě až tři tuny oranžových plodů. Přijet mohou kdykoliv do poloviny září, za kilogram zaplatí stokorunu. Pěstovaná odrůda Leikora se dobře hodí jako základ pro domácí marmelády, limonády nebo sirupy, sdělil farmář Josef Kolínek.
 
Rakytníkové sady založil v roce 2015. Dnes se rozprostírají na čtyřech hektarech. Kromě části Zarazice ve Veselí nad Moravou také v Blatničce, kde byl samosběr loni. Tehdy byla úroda podle Kolínka silně nadprůměrná, i letos ji ale hodnotí jako dobrou.

"Rakytníku je dost. Letos dozrál trochu dříve díky vysokým teplotám, ale může se sbírat klidně ještě celé září, dokonce i v říjnu. Je kyselý a neláká proto tolik třeba vosy," poznamenal.

Sklizeň je podle Kolínka nenáročná a rychlá. Odstřihují se celé větvičky obsypané malými oranžovými plody, které stačí dát doma do mrazáku a po několika hodinách stačí větvičkami klepnout a kuličky opadají. "Z kilogramu větviček obsypaných plody je 800 gramů bobulí," dodal.

Možností, jak rakytníkovou šťávu zpracovat, je více. Lze ji získat lisováním, ale i prostým rozmixováním a pak ji buď zamrazit, nebo zavařit. Jelikož je velmi kyselá, je možné z ní udělat i sirup tím, že se do ní přidá med či cukr. A dají se z ní vyrábět i marmelády nebo ji dávat jako přísadu do jiných marmelád.

Rakytník tvoří plody až na dvouletých větvičkách. Příští rok proto bude samosběr opět v Blatničce, kde letos mnoho ovoce není. Část produkce také Kolínek prodává velkoodběrateli.

