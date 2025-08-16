V sadech ve Veselí nad Moravou začíná samosběr rakytníku
"Rakytníku je dost. Letos dozrál trochu dříve díky vysokým teplotám, ale může se sbírat klidně ještě celé září, dokonce i v říjnu. Je kyselý a neláká proto tolik třeba vosy," poznamenal.
Sklizeň je podle Kolínka nenáročná a rychlá. Odstřihují se celé větvičky obsypané malými oranžovými plody, které stačí dát doma do mrazáku a po několika hodinách stačí větvičkami klepnout a kuličky opadají. "Z kilogramu větviček obsypaných plody je 800 gramů bobulí," dodal.
Možností, jak rakytníkovou šťávu zpracovat, je více. Lze ji získat lisováním, ale i prostým rozmixováním a pak ji buď zamrazit, nebo zavařit. Jelikož je velmi kyselá, je možné z ní udělat i sirup tím, že se do ní přidá med či cukr. A dají se z ní vyrábět i marmelády nebo ji dávat jako přísadu do jiných marmelád.
Rakytník tvoří plody až na dvouletých větvičkách. Příští rok proto bude samosběr opět v Blatničce, kde letos mnoho ovoce není. Část produkce také Kolínek prodává velkoodběrateli.
reklama