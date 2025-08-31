V Safari Parku Dvůr Králové se narodilo mládě ohrožené žirafy Rothschildovy
U mláděte narozeného v pondělí preventivní prohlídka potvrdila, že jde o silného a zdravého samce. "Matka se o potomka stará v zázemí. Jde o třetí mládě této samice, která se narodila ve Dvoře Králové v roce 2013," uvedl zoolog Luděk Čulík.
Žirafa Obioma se do Dvora Králové vrátila zhruba po dvou letech. V Liberci po úhynu chovné samice zůstali v roce 2023 dospělý samec a dorůstající mládě. "Obioma měla tehdy dělat společnost mláděti i dospělému samci a také s ním s ohledem na genetickou kompatibilitu a výhodnost jejich případného spojení zabřeznout. To se podařilo," uvedl Šťastný. Do Dvora v úterý přijelo i tehdejší mládě, dnes tříletá samice.
Základ chovu žiraf ve Dvoře Králové daly výpravy někdejšího ředitele zoo Josefa Vágnera do Afriky. Z nich mezi lety 1969 a 1972 přivezl přes 100 žiraf a víc než 2000 dalších zvířat. Krev dvorských chovů tvoří základ chovných skupin v mnoha zoo po celém světě a znamená pojistku pro jejich zachování i v případě, že by v přírodě vyhynuly.
Zatímco v roce 1985 žilo na světě kolem 155.000 žiraf, v roce 2015 to bylo zhruba 95.000 kusů. Za poklesem jejich populace stojí přeměna přirozeného prostředí, úbytek míst k pastvě, pytláctví i války. Pro rychlé mizení žiraf se vžilo označení tiché vymírání, uvedla zoo.
Žirafa Rothschildova, označovaná i jako núbijská, je jedním z poddruhů žirafy severní, která je ze čtyř druhů žiraf nejohroženější. Odhadem v Ugandě a Keni žije jen několik tisíc jedinců.
Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je i v chovu nosorožců, zeber, hyen či hrochů. Zoo patří kraji a je nejvyhledávanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni ji navštívilo rekordních 730.000 lidí.
reklama