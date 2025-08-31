https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-safari-parku-dvur-kralove-se-narodilo-mlade-zirafy-rothschildovy
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V Safari Parku Dvůr Králové se narodilo mládě ohrožené žirafy Rothschildovy

31.8.2025 11:01 | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (ČTK)
Foto | Helena Hubáčková / Safari Park Dvůr Králové
V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se narodilo mládě kriticky ohrožené žirafy Rothschildovy. Dvorský chov žiraf Rothschildových patří k nejvýznamnějším na světě, stádo nyní čítá 16 jedinců. Dvorská zoo chová ještě 11 žiraf síťovaných. I s novým přírůstkem se dosud v zoo narodilo 283 žiraf, z nichž 187 bylo žiraf Rothschildových.
 
V úterý také Dvora Králové dorazily dvě samice žirafy Rothschildovy ze zoo v Liberci, a to kvůli chystané rekonstrukci tamního pavilonu žiraf. Starší z libereckých žiraf, jedenáctiletá Obioma, je ve vyšším stupni březosti. Stádo dvorských žiraf by se tak mělo v brzké době opět rozrůst.

U mláděte narozeného v pondělí preventivní prohlídka potvrdila, že jde o silného a zdravého samce. "Matka se o potomka stará v zázemí. Jde o třetí mládě této samice, která se narodila ve Dvoře Králové v roce 2013," uvedl zoolog Luděk Čulík.

Žirafa Obioma se do Dvora Králové vrátila zhruba po dvou letech. V Liberci po úhynu chovné samice zůstali v roce 2023 dospělý samec a dorůstající mládě. "Obioma měla tehdy dělat společnost mláděti i dospělému samci a také s ním s ohledem na genetickou kompatibilitu a výhodnost jejich případného spojení zabřeznout. To se podařilo," uvedl Šťastný. Do Dvora v úterý přijelo i tehdejší mládě, dnes tříletá samice.

Foto | Helena Hubáčková / Safari Park Dvůr Králové

Základ chovu žiraf ve Dvoře Králové daly výpravy někdejšího ředitele zoo Josefa Vágnera do Afriky. Z nich mezi lety 1969 a 1972 přivezl přes 100 žiraf a víc než 2000 dalších zvířat. Krev dvorských chovů tvoří základ chovných skupin v mnoha zoo po celém světě a znamená pojistku pro jejich zachování i v případě, že by v přírodě vyhynuly.

Zatímco v roce 1985 žilo na světě kolem 155.000 žiraf, v roce 2015 to bylo zhruba 95.000 kusů. Za poklesem jejich populace stojí přeměna přirozeného prostředí, úbytek míst k pastvě, pytláctví i války. Pro rychlé mizení žiraf se vžilo označení tiché vymírání, uvedla zoo.

Žirafa Rothschildova, označovaná i jako núbijská, je jedním z poddruhů žirafy severní, která je ze čtyř druhů žiraf nejohroženější. Odhadem v Ugandě a Keni žije jen několik tisíc jedinců.

Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je i v chovu nosorožců, zeber, hyen či hrochů. Zoo patří kraji a je nejvyhledávanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni ji navštívilo rekordních 730.000 lidí.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Pásovec třípásý Foto: Stacina Flickr.com Ve francouzské zoo se narodila vzácná samička-albínka pásovce třípásého Kůň Převalského Foto: Böltürük (Trondheim) Flickr Zoo Praha a AV ČR se zavázaly k vzájemné spolupráci na ochraně ohrožených savců Foto: Cody Kwok Flickr Zlínská zoo dokončila stavbu záchranného a chovného centra pro lvy

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

V Česku budou moci vznikat od ledna rodinná zemědělská hospodářství

Diskuse: 35

Vědci našli v meandru řeky Ohře populaci užovky stromové s výjimečnou genetickou bohatostí

Diskuse: 9

Barevný asfalt art před školou na pražském Smíchově zvětšuje bezpečnost chodců v ulici

Diskuse: 2

Vlčice, která minulý týden na Šumavě po odchytu uhynula, byla z výběhu v Srní

Diskuse: 16

Praha prověří možnost prodloužení linky metra D na Náměstí Republiky

Diskuse: 1

Los Emil, který se v uplynulých měsících pohyboval po ČR, je nyní u Vídně

Diskuse: 7

Matěj Pomahač: Je vládní strategie těžby návrat do doby kamenné, nebo reálného socialismu?

Diskuse: 34
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist