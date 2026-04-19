https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-safari-parku-dvur-kralove-se-narodily-ctyri-vzacne-hyenky-hrivnate
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V Safari Parku Dvůr Králové se narodily čtyři vzácné hyenky hřivnaté

19.4.2026 12:14 | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (ČTK)
Foto | Helena Hubáčková / Safari Park Dvůr Králové
V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku se na začátku dubna narodily čtyři vzácné hyenky hřivnaté. Dvorští chovatelé tím navázali na narození pěti hyenek loni v dubnu a tří předloni v březnu. Tehdy to byl první odchov v Česku a šlo o významný odchov i v celosvětovém měřítku. ČTK to řekl mluvčí zoo Michal Šťastný.
 
Chovný pár získala dvorská zoo v květnu 2023 z Jihoafrické republiky (JAR) ve spolupráci se zlínskou zoo s cílem vytvořit v evropských zoo takzvanou pojistnou populaci hyenek. Ve světových zahradách, s výjimkou chovných center v JAR, byl předloňský odchov ve Dvoře Králové první po více než 30 letech. Ve zlínské zoo se první tři hyenky narodily loni v červnu.

Z narozených mláďat jsou dva samci a dvě samice. Pro chovnou samici jde o třetí vrh. "Mláďata jsou v péči matky. Jejich vývoj je, jak je pro hyenky typické, velmi rychlý. Dá se předpokládat, že za několik týdnů už začnou vycházet do venkovní expozice a budou je moci sledovat návštěvníci," uvedl Šťastný.

Domovinou hyenek hřivnatých jsou polopouštní a pouštní oblasti jižní, střední a východní Afriky. Je nejmenší ze všech hyen, od kterých se odlišuje vzhledem i způsobem života. Hyenky se živí takřka výhradně termity. "Vytvoření vhodných chovných podmínek pro tato zvířata je proto mimořádně náročný úkol," uvedla zoo.

Hyenky mají dlouhý jazyk a velmi lepkavé sliny sloužící k chytání kořisti. Ke snadnému drcení hmyzu mají uzpůsobený i chrup. V lidské péči se dožívají 15 let a mohou vážit až 14 kilogramů, samci jsou větší než samice.

Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je v chovu žiraf, nosorožců, zeber, hyen či hrochů. Zoo patří kraji a je nejvyhledávanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni ji navštívilo přes 680 000 lidí.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist