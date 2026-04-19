V Safari Parku Dvůr Králové se narodily čtyři vzácné hyenky hřivnaté
Z narozených mláďat jsou dva samci a dvě samice. Pro chovnou samici jde o třetí vrh. "Mláďata jsou v péči matky. Jejich vývoj je, jak je pro hyenky typické, velmi rychlý. Dá se předpokládat, že za několik týdnů už začnou vycházet do venkovní expozice a budou je moci sledovat návštěvníci," uvedl Šťastný.
Domovinou hyenek hřivnatých jsou polopouštní a pouštní oblasti jižní, střední a východní Afriky. Je nejmenší ze všech hyen, od kterých se odlišuje vzhledem i způsobem života. Hyenky se živí takřka výhradně termity. "Vytvoření vhodných chovných podmínek pro tato zvířata je proto mimořádně náročný úkol," uvedla zoo.
Hyenky mají dlouhý jazyk a velmi lepkavé sliny sloužící k chytání kořisti. Ke snadnému drcení hmyzu mají uzpůsobený i chrup. V lidské péči se dožívají 15 let a mohou vážit až 14 kilogramů, samci jsou větší než samice.
Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je v chovu žiraf, nosorožců, zeber, hyen či hrochů. Zoo patří kraji a je nejvyhledávanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni ji navštívilo přes 680 000 lidí.
