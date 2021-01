V senegalské rezervaci chráněné UNESCO uhynuly stovky pelikánů

Karel Zvářal 28.1.2021 14:33

Nebylo by lepší tuto zprávu pustit do světa, až se zjistí příčina úhynu? Dnes to běží jako link i ve zprávách, tak to vypadá jako ekologická katastrofa..., ale jestliže se za rok vylíhnou minimálně desetisíce nových pelikánů, jednou také přijde jejich čas, který mohl uspíšit nedostatek ryb.

