V seznamu sběren elektroodpadu jsou místa, co ho veřejně neberou

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Hugo Charvát / Ekolist.cz Některá sběrná místa uváděná jako veřejná ani neví, že sbírají elektrospotřebiče od občanů. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V seznamu sběrných míst, kde mohou lidé odevzdávat dosloužilé elektrické spotřebiče, figurují desítky firem a institucí, které ve skutečnosti elektroodpad od veřejnosti nesbírají. Starou lednici nebo pračku by tak mělo být teoreticky možné odvézt například do Státní opery, Národního divadla, Univerzity Karlovy, dvou desítek nemocnic nebo sídla Českého rozhlasu. Vyplývá to ze seznamu veřejných sběrných míst na webu ministerstva životního prostředí. Instituce ze seznamu, které oslovili novináři, uvedly, že elektroodpad od veřejnosti nesbírají, sbírají pouze vlastní.

Podle Veroniky Pospíšilové z tiskového oddělení ministerstva zadává specifikaci sběrného místa, tedy i to, jestli je veřejné, jeho zřizovatel. Současná legislativa mu to umožňuje. Může si tak opticky navýšit počet vykazovaných míst sloužících veřejnosti. "Situaci má napravit nový zákon o výrobcích s ukončenou životností. Zákon definuje veřejná místa zpětného odběru a konstatuje, že právě těmito veřejnými místy zpětného odběru budou moci kolektivní systémy splnit požadavek na minimální dostupnost sítě míst zpětného odběru. Zákon by tedy měl přinést i rozšíření počtu veřejných míst zpětného odběru," dodala.

Některá sběrná místa uváděná jako veřejná ani neví, že sbírají elektrospotřebiče od občanů. V tomto smyslu se vyjádřilo například Národní divadlo nebo Český rozhlas. "Elektromateriál sbíráme jen náš, jako každý podnik, nejsme veřejné odběrné místo. Myslím, že jde tedy o chybu. Napsali jsme jim a požádali o upřesnění," řekl mluvčí ČRo Jiří Hošna.

Podle společnosti REMA, která je u těchto míst uvedena jako zřizovatel, jde o instituce, které se zapojily do projektu Zelená firma a jako veřejné jsou uváděné proto, že je mohou využívat zaměstnanci a v některých případech i lidé mimo firmu.

"Těchto Zelených firem je v současné době přes 2200. Společnost zapojená do projektu dostane bezplatně k využití sběrný box na elektroodpad, do něhož mohou zaměstnanci vhazovat kromě firemního elektroodpadu i vlastní drobná vyřazená elektrozařízení. Box není logicky určen na lednice ani na televize, ale jen na drobný elektroodpad, který mají všichni doma a který máme tendenci vyhazovat do směsného odpadu," uvedli zástupci REMA.

Jako kompenzaci nákladů spojených se sběrem dostávají organizace kolektivního sběru odpadu od jednotlivých značek poplatek za recyklaci, který zaplatí zákazníci při koupi zboží. REMA by například podle informací v médiích měla od letošního roku zajišťovat odběr dosloužilých spotřebičů společnosti Samsung.

Sběrná síť REMA je jednou ze tří největších firem zabývajících se kolektivním sběrem elektroodpadu v Česku na základě licence od ministerstva životního prostředí. Podle svého sdělení funguje v rámci unikátního systému a obsahuje veřejná i neveřejná sběrná místa. Provozuje mimo jiné projekty sběru Zelená firma, Zelená obec, Zelená škola, Buď líný a re:Balík nebo FamilyBox.

reklama