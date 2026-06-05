V soutěži Zelená obec roku letos uspěly Prosetín, Bělotín a Rožnov pod Radhoštěm
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Obec rovněž vybudovala kompostér, do kterého sváží všechen bioodpad. Kompost vytváří velké množství tepla, které je pomocí výměníku vedeno do sušárny kalu. "Neplatíme za teplo ani za likvidaci bioodpadu a kalu," doplnil Vychroň.
Kategorii obcí nad 1000 obyvatel ovládl Bělotín, který podle starosty Eduarda Kavaly s ohledem na zátopovou oblast potřebuje být energeticky nezávislý. "Máme všechny důležité budovy osazené fotovoltaikou, bateriovými úložišti a tepelnými čerpadly, hasičárna nám slouží jako rezervoár pitné vody pro krizové situace," uvedl Kavala.
Mezi velkými a statutárními městy zvítězil Rožnov pod Radhoštěm. Soutěžní porotu nejvíce zaujalo, jakým způsobem navyšuje svůj bytový fond. "Chceme moderní město s vysokou kvalitou života. K tomu potřebujeme především dostupné bydlení," uvedl rožnovský starosta Jan Kučera s tím, že město proto přetváří nevyužívané budovy na byty. "Do nich budeme moci pozvat nejen seniory a mladé rodiny, ale také zajímavé profese, jako jsou lékaři či pedagogové, kteří jsou pro město klíčoví," doplnil.
Za Sociální počin roku ocenila porota Šlapanice. Důvodem bylo především vybudování polyfunkčního domu, ve kterém jsou mimo jiné prostory pro seniory k různým komunitním aktivitám, městský krizový byt nebo veterinární ordinace. Město rovněž zřídilo denní stacionář a speciální autobusovou linku Seniorbus, která zajišťuje přepravu seniorů a zdravotně postižených.
Soutěž Zelená obec roku pořádá ČSOB ve spolupráci s Hospodářskými novinami pod záštitou ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí ČR, Státního fondu životního prostředí a České rady pro šetrné budovy. Cílem soutěže je představit konkrétní příklady dobré praxe a inspirovat obce ke změnám, které přispívají k ekologické, sociální i ekonomické udržitelnosti.
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