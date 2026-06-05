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V soutěži Zelená obec roku letos uspěly Prosetín, Bělotín a Rožnov pod Radhoštěm

5.6.2026 11:05 | PRAHA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Ben Skála, Benfoto / Wikimedia Commons
V soutěži Zelená obec roku letos uspěly obce Prosetín na Chrudimsku, Bělotín na Přerovsku a Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku. Ocenění Sociální počin roku získaly Šlapanice v okrese Brno-venkov. Vítězové si mezi sebou rozdělí odměnu 1,4 milionu korun. Rozhodla o tom odborná porota, která hodnotila přístup k udržitelnosti, ochraně životního prostředí a zapojování komunity. Výsledky soutěže, kterou pořádá ČSOB, vyhlásili v Praze organizátoři při konferenci Udržitelná budoucnost obcí.
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Prosetín vyhrál v kategorii obcí do 1000 obyvatel a porota u něj ocenila, jak efektivně si poradil s odpadním kalem, který vzniká při čištění vody. "Jeho odvoz nás stál čtvrt milionu korun ročně. Proto jsme vybudovali sušičku, kde kal odvodňujeme. Ztratí tím většinu váhy i objemu," uvedl starosta obce Michal Vychroň. Z usušeného kalu se vyrábí pelety, které lze využít na topení nebo obohacení zemědělské půdy.

Obec rovněž vybudovala kompostér, do kterého sváží všechen bioodpad. Kompost vytváří velké množství tepla, které je pomocí výměníku vedeno do sušárny kalu. "Neplatíme za teplo ani za likvidaci bioodpadu a kalu," doplnil Vychroň.

Kategorii obcí nad 1000 obyvatel ovládl Bělotín, který podle starosty Eduarda Kavaly s ohledem na zátopovou oblast potřebuje být energeticky nezávislý. "Máme všechny důležité budovy osazené fotovoltaikou, bateriovými úložišti a tepelnými čerpadly, hasičárna nám slouží jako rezervoár pitné vody pro krizové situace," uvedl Kavala.

Mezi velkými a statutárními městy zvítězil Rožnov pod Radhoštěm. Soutěžní porotu nejvíce zaujalo, jakým způsobem navyšuje svůj bytový fond. "Chceme moderní město s vysokou kvalitou života. K tomu potřebujeme především dostupné bydlení," uvedl rožnovský starosta Jan Kučera s tím, že město proto přetváří nevyužívané budovy na byty. "Do nich budeme moci pozvat nejen seniory a mladé rodiny, ale také zajímavé profese, jako jsou lékaři či pedagogové, kteří jsou pro město klíčoví," doplnil.

Za Sociální počin roku ocenila porota Šlapanice. Důvodem bylo především vybudování polyfunkčního domu, ve kterém jsou mimo jiné prostory pro seniory k různým komunitním aktivitám, městský krizový byt nebo veterinární ordinace. Město rovněž zřídilo denní stacionář a speciální autobusovou linku Seniorbus, která zajišťuje přepravu seniorů a zdravotně postižených.

Soutěž Zelená obec roku pořádá ČSOB ve spolupráci s Hospodářskými novinami pod záštitou ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí ČR, Státního fondu životního prostředí a České rady pro šetrné budovy. Cílem soutěže je představit konkrétní příklady dobré praxe a inspirovat obce ke změnám, které přispívají k ekologické, sociální i ekonomické udržitelnosti.

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