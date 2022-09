V údolí Bílé Opavy v Jeseníkách se opravují lávky, práci však ztěžují turisté

Foto | Ladislav Boháč / Ladislav Boháč / Wikimeda Commons Stezka Bílá Opava je součástí Národní přírodní rezervace Praděd. Údolím vedou dvě turistické trasy, žlutá a modrá.

Odborníci opravují v Jeseníkách lávky na žluté trase v údolí Bílé Opavy, kudy vede jedna z nejvyhledávanějších turistických stezek v těchto horách. Na trase, kterou lemují žebříky a mostky nad vodopády, pracují od minulé soboty. O víkendu musela být trasa kvůli složité dopravě materiálu zcela uzavřená. Práce se však nepodařilo dokončit, zkomplikovalo je nejen počasí, ale i davy turistů, kteří ignorovali uzávěru stezky, řekli ČTK zástupci Správy CHKO Jeseníky a dodavatelské firmy.

Podle zástupce dodavatele Jiřího Kostrhouna se opravuje devět lávek. Uzávěra je na místě podle něj stále vyznačena. "Stezka je nyní, byť s obtížemi průchozí, ale budeme potřebovat ještě dva dny, kdy ji za pomoci stráže znovu zcela uzavřeme, nelze to jinak obejít. Plán byl, že práce do konce týdne stihneme, ale dnes nás odtud po 1,5 hodině práce vyhnalo počasí," řekl včera ČTK Kostrhoun.

Stavebníkům navíc práci komplikují i turisté. Kvůli složité přepravě materiálu ochranáři žlutou turistickou trasu v těchto místech uzavřeli, ale lidé to nerespektovali. "Neměli jsme lidi na to, abychom stezku fyzicky uzavřeli, vstup byl proto opáskován a umístili jsme tam informační tabule, ale už z minulosti víme, že to lidé nerespektují," doplnil terénní pracovník Správy CHKO Jeseníky Michal Ulrych. Stavebníci na ně musejí brát stále ohled i nyní, musejí čekat, až někdo projde. Podle Ulrycha se proto nyní pracuje především v ranních hodinách, když je v údolí menší pohyb.

Také stavebníci, kteří na místě pracují, apelují na větší ohleduplnost návštěvníků. "V neděli, když jsme sem přetahovali osmimetrové kulatiny, tak kolegovi, který to jistil, lezla přes záda žena s malým dítětem. Chybí bohužel ta ohleduplnost," doplnil Kostrhoun.

Žlutá turistická trasa vedoucí údolím Bílé Opavy měří asi šest kilometrů, lemují ji peřeje, kaskády a vodopády. Turisté musí zdolat několik žebříků, mostků a přechodů prudkých svahů. V horním úseku panují poměrně extrémní podmínky, ani v létě tam teplota nepřesáhne deset stupňů. Terén je komplikovaný i pro samotné stavebníky, kteří sem musí dopravit složitým způsobem materiál. "Materiál se musí z ovčárenské silnice nejprve stáhnout koněm a poté do údolí za pomoci lanové techniky. Každá oprava je zde složitá, terén je zde nepřístupný," doplnil Ulrych.

Stezka Bílá Opava je součástí Národní přírodní rezervace Praděd. Údolím vedou dvě turistické trasy, žlutá a modrá, přičemž žlutá se řadí mezi nejnáročnější trasy v Jeseníkách.

