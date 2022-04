V unikátních úlech olomoucké firmy hubí roztoče sluneční teplo

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Teplem ze slunečního záření likvidují nebezpečné roztoče termosolární včelí úly, které jako první na světě vyvinula a vyrábí olomoucká firma Apis Innovation. Úly pomocí zvýšení vnitřní teploty zabraňují množení a přežívání kleštíka včelího, který napadá plod i dospělé včely. Roztoč způsobuje obávanou varoázu a během dvou let dokáže zahubit celé včelstvo. S výrobou termosolárních úlů firma začala v roce 2016, nyní jich vyrábí stovky ročně a chce expandovat na další zahraniční trhy. Apis Innovation na konci ledna se svým termosolárním úlem vyhrála cenu Innovation Mastermind v evropské soutěži FedEx Small Business Grant.

"Nápad zkonstruovat termosolární úl dostal kolega Roman Linhart poté, co si všiml včelího hnízda nad obchodem. Majitel prodejny mu řekl, že tam včely žijí už od 90. let, což je vzhledem k rozšířenému výskytu kleštíka příliš dlouhá doba. Včely si totiž hnízdo postavily pod plechovou střechou obchodu. Za slunných dní střecha zajišťovala ohřev hnízda na teplotu, která včelám neublížila, ale kleštíky zahubila," řek ČTK spolumajitel Apis Innovation Jan Rája. Ve volné přírodě včely zpravidla přežijí jednu či dvě sezony, pak je kleštík zdecimuje.

Myšlenku nasadit do boje s kleštíkem sluneční teplo se firmě Apis Innovation podařilo přenést do konstrukce termosolárního úlu vybaveného skleněnými plochami s akumulační vrstvou, pomocí kterých se teplo transportuje do vnitřní části úlu vybavené čidly digitálních teploměrů. Léčba se zahájí po odkrytí střechy na termosolárním stropu. "Teplota uvnitř úlu vzroste na 40 až 47 stupňů. Teplo nejprve poškozuje reprodukční orgány kleštíka a nakonec ho i zahubí," uvedl Rája

Termosolární úly zlepšují kondici včelstev i produkci medu. Lze je používat jako celoroční zázemí pro včelstvo nebo z nich vytvořit "včelí nemocnice" pro léčbu plodu napadeného kleštíkem. "Včelaři se díky tomu obejdou bez chemických léčiv, která mají nižší účinnost, negativně ovlivňují včelstva a jejichž rezidua se dostávají i do medu. Když se včely pomocí tepla zbaví kleštíka, tak se z velké části zbaví i virů. Včelí populace je pak mnohem zdravější a zimní generace bez větších problémů přežije," řekl Rája.

Apis Innovation ročně vyrobí stovky termosolárních úlů. "Populace včelařů postupně mládne, takže chovatelé se více zajímají o novinky a snaží se snižovat spotřebu chemických přípravků. Za dobu existence naší firmy jsme prodali několik tisíc termosolárních úlů," podotkl Rája. Společnost Apis Innovation chce zároveň nabídnout úly firmám, aby mohly na svých pozemcích chovat včely. "Ukážou tak svůj vztah k životnímu prostředí. Vlastní med lze využít jako dar pro obchodní partnery či zaměstnance," podotkl Rája.

Firma termosolární úly exportovala do západoevropských zemí, Spojených států, Kanady, Jordánska, Norska či na Nový Zéland. "Bez problémů fungují v různých klimatických podmínkách," dodal Rája. Nedávno společnost získala investora, který jí pomůže s další expanzí na zahraniční trhy.

