V ústecké zoo by se mohly udát změny, například stěhování orangutanů

Zastupující ředitel ústecké zoo Dušan Usvald by v případě úspěchu ve výběrovém řízení do čela instituce, do kterého se chce přihlásit, udělal řadu změn. Zoo má do letošního podzimu pozastavené členství v asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA) a musí napravit vytknuté nedostatky. Jedním z nich bylo například nevhodné zázemí orangutanů, ikonických zvířat ústecké zoo. Usvald by chtěl lidoopy přemístil do jiné zoo, jejich návrat nevyloučil.

Ústečtí radní loni v listopadu odvolali z funkce ředitele zahrady Romana Končela poté, co kontrola hospodaření zoo odhalila 128 pochybení. O vyhlášení výběrového řízení na jeho nástupce dosud město nerozhodlo, řekla ČTK mluvčí města Romana Macová.

Do takzvaného záchranného fondu zoologické zahrady, jejímž zřizovatelem je město, by letos mělo z ústeckého rozpočtu jít 20 milionů korun. Peníze na její obnovu by se podle Usvalda daly sehnat i jinými způsoby, například sponzorstvím ze strany velkých společností a částečně také díky jejím příznivcům. "V současné době pracujeme na e-shopu, to je jedna z věcí, která nám chyběla a která nám pomůže," řekl Usvald. Zoo loni přišla o tři miliony korun, když měla více než tři měsíce kvůli pandemii koronaviru zavřeno.

"V našem zájmu je na prvním místě, co se týká asociace, umístit orangutany do jiné zoologické zahrady. Jsem si vědom ne moc pozitivního ohlasu hlavně Ústečanů, ale musíme si uvědomit, že to děláme pro zvířata," uvedl Usvald. Primáti by se podle něj mohli vrátit po vytvoření odpovídajících životních podmínek. "Bez vytvoření funkčního, velkého a hlavně nadčasového pavilonu pro tyto primáty já bych v žádném případě sem orangutana nevzal," zdůraznil. Vytvoření takového pavilonu by mohlo trvat i více než pět let.

Usvald by chtěl nejprve uskutečnit plány z minulých let. Jedním z nich je kupříkladu expozice zoborožců, kteří jsou v zázemí zoo, a návštěvníci k nim tak nemají přístup.

Podmínkou asociace byla také změna prostředí pavilonu opic, které mají ve svých expozicích dlaždičky. Podle Usvalda by se daly nahradit přírodními materiály, což by nemuselo být tak nákladné. V části zoo, kde jsou vlci hřivnatí a nelétaví ptáci emu, by mohl vzniknout výběh pro opice mandrily. "Tohle je signál pro EAZU, že něco děláme," řekl Usvald. Podle něj není nutné budovat expozice na zelené louce, důležité je vymyslet správnou koncepci.

Po úhynu slonice Kaly v zoo zůstala její parťačka Delhi. Zařízení plánuje slonici přesunout a chovat samce. K tomu je ale potřeba rozšířit sloninec. "Jeví se, že dostavba pavilonu, který tady je, by nebyla ani tak drahá a náročná," uvedl Usvald. Pavilon by se podle něj mohl rozšířit do oblasti, kde jsou lamy.

