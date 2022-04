V záchranné stanici Pavlov začnou o Velikonocích komentované prohlídky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Stanice Pavlov

V záchranné stanici Pavlov na Havlíčkobrodsku začnou letošní komentované prohlídky o Velikonocích. Budou v sobotu a v pondělí, začínat budou vždy hodinu po poledni, sdělil ředitel stanice Zbyšek Karafiát. Vloni stanice přijala na 1150 handicapovaných zvířat, což byl zatím nejvyšší počet. Letošní první tři měsíce byly klidnější. Teď začínají přibývat mláďata, veverky i ptáčata.

Ve stanici je teď okolo 150 zvířat. Od příštího týdne budou pracovníci vypouštět do přírody ježky, kterých v Pavlově zimovalo přes 20. Nápor mláďat čekají v nejbližších dnech. "Konec dubna je ve znamení veverek, to bývá kolem deseti patnácti mláďat, pak taky zajíci, malé srnky, do toho ptáčata. Už se nezastavíme," předpokládá ředitel.

V prvním letošním čtvrtletí se do stanice dostalo podstatně méně zraněných nebo vysílených zvířat než ve stejné době vloni. Podle Karafiáta to mohlo být tím, že před rokem byli lidé kvůli epidemii koronaviru víc doma a chodili na procházky, vliv mohlo mít také počasí.

Komentované prohlídky zahajuje stanice už o svátcích, protože o ně mají lidé zájem. Do konce měsíce pak budou každou sobotu od 13:00. V květnu začne tradiční návštěvnická sezona, otevírací doba bude na webu stanice.

Ve stanici trvale zůstávají zvířata, která už kvůli jejich handicapu nelze vrátit do volné krajiny. Jsou tam různé druhy sov, orli a jiní draví ptáci, čápi, labutě, ale i lišák, muflon, srnky, norci a vydry. Ve stanici teď pracovníci rozšiřují některé výběhy, zlepší se tam také vyhlídkové plošiny.

Obecně prospěšná společnost Stanice Pavlov vznikla proto, aby zajistila další činnost Stanice ochrany fauny v Pavlově založené v roce 1989 a provozované do konce roku 2009 Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Má působnost v celém kraji, pořádá akce a prohlídky pro školy a veřejnost. Na roční provoz stanice potřebuje přibližně 6,5 milionu korun. Od kraje má na letošek schválený příspěvek 1,5 milionu.

