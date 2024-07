V zásadách územního rozvoje Pardubického kraje je místo na přehradu u Albrechtic

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

V zásadách územního rozvoje Pardubického kraje, což je určitá obdoba územního plánu obcí, se po nedávné aktualizaci objevilo místo pro uvažovanou přehradu na Moravské Sázavě. Je pro ni vymezena plocha takzvané územní rezervy vhodná pro akumulaci povrchových vod u obce Albrechtice. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) měla v minulosti k možné stavbě přehrady výhrady."S lokalitou se počítalo už v minulosti, jen nebyla zanesena do zásad územního rozvoje kraje. Ministerstvo zemědělství aktualizovalo generel nádrží a my to musíme promítnout do krajských dokumentů. Vlastně jsme to uváděli do souladu s politikou územního rozvoje," řekl ČTK vedoucí oddělení územního plánování krajského úřadu Pavel Kotyz.

Agentura ochrany přírody a krajiny v minulosti uvedla, že se územní rezerva pro nádrž překrývá s tamní evropsky významnou lokalitou. Pokud by měla přehrada přesto vzniknout, bylo by nutné vytvořit novou evropsky významnou lokalitu s chráněnými biotopy a příslušnou plochou. To by však bylo podle velmi komplikované a musela by to schválit i Evropská unie.

Pode dřívějších údajů by přehrada měla pojmout 12 milionů krychlových metrů vody, zaujímala by plochu 73,6 hektaru. Její výstavba se zatím neplánuje. Podle Kotyzy by v takovém případě mohli všichni zúčastnění uplatnit své výhrady a připomínky ve stavebním řízení.

