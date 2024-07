V Židlochovicích začíná fungovat povodňový park. Pole ustoupilo zadržování vody

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

V Židlochovicích na Brněnsku začíná fungovat povodňový park, třináctihektarová plocha na levém břehu Svratky, na které se ještě před nedávnem pěstovala řepka či kukuřice. Městu se podařilo pozemky vykoupit a místo pole vybudovat slepé rameno řeky, jezero a vysadit zhruba 250 stromů a stovky keřů. Projekt přišel na více než 60 milionů korun, řekl při slavnostním otevření novinářům starosta Jan Vitula (Vaše Židlochovice).Příroda v okolí řeky se v podstatě vrátila do stavu, v jakém byla v 19. století, než vodohospodáři meandrující tok Svratky na jih od Brna maximálně napřímili a urychlili odtok vody z krajiny. "Napočítali jsme snad 11 funkcí, které povodňový park má," řekl Vitula.

Pěším a cyklistům slouží jako spojka z Vojkovic, už nemusí po silnici. Do jezera se lidé chodí koupat a celá oblast slouží jako rekreační zázemí města. Výrazně se také zvýšila retenční schopnost krajiny a voda zachycená při vyšším průtoku se postupně vsakuje.

Když hladina dosáhne určité úrovně, ze slepého ramena se voda přelije do jezera, které je jinak dotované podzemní vodou. Brzy by mělo být možné zde i rybařit. Celé území podle starosty začíná plnit svou funkci. "Nyní je poprvé čerstvě posečené, aby se prosadil výsev a na loukách jsme získali plánovanou směs bylin," řekl Vitula.

Impulzem k projektu byla suchá léta ve druhé polovině minulé dekády, kdy v okolí Židlochovic klesla o metr podzemní voda a třeba v zámeckém parku začaly usychat staleté stromy. "Nyní se, ale i díky deštivějším rokům, podařilo spodní vodu stabilizovat na dřívější úrovni," řekl Vitula. Přesto, že nějakou dobu potrvá, než stromy vyrostou a louky budou fungovat, objevily se zde nové druhy hmyzu a především se rozšířil počet druhů ptáků, kteří zde nacházejí vhodné podmínky k životu.

Projekt, který ministerstvo životního prostředí podpořilo zhruba 55 miliony korun, podle Vituly inspiroval i starosty okolních obcí. "Shodli jsme se se starosty 20 obcí, co leží pod Brnem na Svratce a také na Litavě a na Šatavě, že bychom chtěli tato opatření udělat v mnohem větším rozsahu. Nyní už víme, jak na to, a věřím, že do deseti let by se mohla podoba krajiny výrazně změnit a být odolnější i proti stoleté vodě," řekl Vitula.

Zmínil ale dvě velké překážky, které proti starostům stojí. Jednou je výkup pozemků, díky zásadám územního rozvoje však lze podle něj takové pozemky v krajním případě vyvlastnit. Druhou je přístup správce toku, tedy Povodí Moravy, a jeho požadavky.

Podobné úpravy by však mohly mít podporu ministerstev zemědělství a životního prostředí. Oba lidovečtí ministři, Marek Výborný a Petr Hladík, u dnešního otevření byli a shodli se, že stát bude tyto projekty finančně podporovat. Zároveň chtějí ve vodním zákoně zjednodušit některé procesy, které přípravu komplikují.

