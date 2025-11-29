https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-zoo-dvur-kralove-se-narodili-hroch-a-mlade-ohrozene-zirafy-rothschildovy
V zoo Dvůr Králové se narodili hroch a mládě ohrožené žirafy Rothschildovy

29.11.2025 01:21 | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (ČTK)
Foto | Helena Hubáčková / Safari Park Dvůr Králové
V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku se v minulých dnech narodily mládě hrocha obojživelného a mládě kriticky ohrožené žirafy Rothschildovy. Obě mláďata budou až do jara žít v zázemí zoo, řekl mluvčí zoo Michal Šťastný.
 
Hroší samec se narodil v zázemí zoo 30. října, jeho matkou je chovná samice Mona. Mládě podle chovatelů dobře prospívá. "Zatím žije spolu s matkou odděleně od skupiny hrochů. Připojí se k nim dle plánu za několik měsíců. Se zbytkem stáda jsou matka i mládě v trvalém vizuálním i pachovém kontaktu," uvedl mluvčí.

Dvorské hroší stádo nyní čítá šest jedinců a patří k největším v Evropě. Předchozí mládě hrocha se v zoo narodilo loni v srpnu. Letos v červnu zoo na základě doporučení koordinátora chovu hrochů v Evropě poslala dvě dospívající hroší samice do zoo ve Velké Británii. Obě přišly na svět ve Dvoře Králové. Lidé mohou hrochy vidět vždy od května do konce září v přírodním areálu nazvaném Jezero hrochů. Od podzimu do jara skupina žije v zázemí zoo.

Sameček žirafy Rothschildovy se narodil 9. listopadu. Jde o čtvrté mládě tohoto druhu v krátké době, předchozí se ve Dvoře Králové narodilo letos v srpnu a pak se narodila dvě mláďata v říjnu. Dvorský chov žiraf Rothschildových patří k nejvýznamnějším na světě, stádo nyní tvoří 18 zvířat. Žirafa Rothschildova, označovaná i jako núbijská, je jedním z poddruhů žirafy severní, která je ze čtyř druhů žiraf nejohroženější. Odhadem v Ugandě a Keni žije jen několik tisíc jedinců.

Dvorská zoo chová ještě osm žiraf síťovaných. I s novým přírůstkem se dosud v zoo narodilo 286 žiraf, z nichž 190 bylo žiraf Rothschildových.

Žirafy Rothschildovy přes zimu pobývají zejména v zázemí, mládě tak zatím návštěvníci vidět nemohou. "Změní se to na jaře, až pomine riziko, že se žirafy v rozlehlém venkovním výběhu kvůli kluzkému či zledovatělém terénu poraní," uvedl Šťastný. V kryté expozici mohou lidé v zimě vidět žirafy síťované.

Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je v chovu žiraf, nosorožců, zeber, hyen či hrochů. Zoo patří kraji a je nejvyhledávanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni ji navštívilo rekordních 730.000 lidí.

