V zoo Dvůr Králové se narodili hroch a mládě ohrožené žirafy Rothschildovy
Dvorské hroší stádo nyní čítá šest jedinců a patří k největším v Evropě. Předchozí mládě hrocha se v zoo narodilo loni v srpnu. Letos v červnu zoo na základě doporučení koordinátora chovu hrochů v Evropě poslala dvě dospívající hroší samice do zoo ve Velké Británii. Obě přišly na svět ve Dvoře Králové. Lidé mohou hrochy vidět vždy od května do konce září v přírodním areálu nazvaném Jezero hrochů. Od podzimu do jara skupina žije v zázemí zoo.
Sameček žirafy Rothschildovy se narodil 9. listopadu. Jde o čtvrté mládě tohoto druhu v krátké době, předchozí se ve Dvoře Králové narodilo letos v srpnu a pak se narodila dvě mláďata v říjnu. Dvorský chov žiraf Rothschildových patří k nejvýznamnějším na světě, stádo nyní tvoří 18 zvířat. Žirafa Rothschildova, označovaná i jako núbijská, je jedním z poddruhů žirafy severní, která je ze čtyř druhů žiraf nejohroženější. Odhadem v Ugandě a Keni žije jen několik tisíc jedinců.
Dvorská zoo chová ještě osm žiraf síťovaných. I s novým přírůstkem se dosud v zoo narodilo 286 žiraf, z nichž 190 bylo žiraf Rothschildových.
Žirafy Rothschildovy přes zimu pobývají zejména v zázemí, mládě tak zatím návštěvníci vidět nemohou. "Změní se to na jaře, až pomine riziko, že se žirafy v rozlehlém venkovním výběhu kvůli kluzkému či zledovatělém terénu poraní," uvedl Šťastný. V kryté expozici mohou lidé v zimě vidět žirafy síťované.
Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je v chovu žiraf, nosorožců, zeber, hyen či hrochů. Zoo patří kraji a je nejvyhledávanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni ji navštívilo rekordních 730.000 lidí.
