V zoo Dvůr Králové se narodilo mládě kriticky ohrožených antilop bongů horských
Antilopy bongo zoo chová od roku 1974. Zvířata tehdy dovezl přímo z Keni v Africe tehdejší ředitel zoo Josef Vágner. V roce 1975 byl safari park první zahradou v tehdejším Československu, které se bongy horské podařilo rozmnožit. Svými 110 odchovy se dvorská zoo významně zasadila o vybudování takzvané pojistné populace v zoologických zahradách.
Letos v dubnu dvorská zoo zorganizovala transport čtyř samců bongů horských z Evropy do Keni. Bongové byli z pražské zoo, ze zoo v německém Frankfurtu nad Mohanem, Zoo Berlín a ze zoo v dánském Givskudu. Na transport se ve Dvoře Králové zvířata připravovala od února. Bongy k transportu vybral koordinátor Evropského chovného programu (EEP) bongů horských. "Úspěšný chov a návrat bongů do Afriky je jednou z cest, jak mohou zoologické zahrady v Evropě bongům pomoci," uvedl ředitel dvorské zoo Přemysl Rabas.
Bongové žijí ve vyšších nadmořských výškách. Obě pohlaví mají spirálovitě zahnuté rohy, úzký profil jejich těla jim umožňuje snadný pohyb v lesích. Na rozdíl od ostatních lesních antilop žijí ve stádech, která v minulosti dosahovala počtu až 80 jedinců, tedy zhruba tolik, kolik je dnes všech dospělých bongů horských v přírodě.
Populaci bongů od 50. let minulého století zdecimovalo pytláctví kvůli masu a obchod s živými zvířaty a nemoci, a to zejména epidemie moru skotu v 80. letech. K úbytku přispěly i degradace a přeměna přirozeného prostředí bongů v Africe.
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