V zoo Dvůr Králové se narodily volavky černé, jde o první odchov v zoo na světě
Chovatelé měli obavy, jak mláďata přečkají mrazivé noci na konci září, které mohly ptáky ohrozit. Dvě mrazivé noci ptáčata přežila bez úhony a následně začala hnízdo opouštět a proplétat se na blízkých větvích. Následně chovatelé malé volavky odchytili a i s rodiči je přesunuli do zázemí pavilonu Tropické bažiny. V pavilonu se rodiče o potomky znovu začali starat. "Vše nasvědčuje tomu, že první světový odchov volavky černé v zahradách ZIMS se úspěšně završí právě ve Dvoře Králové," uvedl Podhrázský.
Zbytek hejna, tedy pět dospělých ptáků, mohou návštěvníci zoo pozorovat v expozici Tropických bažin. Díky nynějšímu oteplení ptáci létají i do velké průchozí voliéry.
Volavky černé jsou populární svým typickým loveckým chováním. "Při něm křídly vytvoří deštník nad hladinou a trpělivě vyčkávají, až pod něj vpluje ryba nebo jiná neopatrná kořist. Tu pak bleskurychle uloví výpadem hlavy s ostrým zobákem," uvedl Šťastný.
V Africe se volavka černá vyskytuje jižně od Sahary a na Madagaskaru. Živí se hlavně rybami. Dorůstá výšky až 65 centimetrů, její rozpětí křídel je kolem 90 centimetrů.
Safari park úspěšně chová i další druhy volavek. Pro volavky červené a volavky obrovské zoo vede Evropský chovný program.
Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je v chovu žiraf, nosorožců, zeber, hyen či hrochů. Zoo patří kraji a je nejvyhledávanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni ji navštívilo rekordních 730.000 lidí.
