V zoo Dvůr Králové se narodily volavky černé, jde o první odchov v zoo na světě

8.11.2025 17:40 | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (ČTK)
Foto | Helena Hubáčková / Safari Park Dvůr Králové
V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku se poprvé v historii zoo vylíhla mláďata volavky černé. Podle dvorských chovatelů jde o první odchov na světě v zoologických zahradách zapsaných v celosvětovém systému ZIMS. ČTK to řekl mluvčí zoo Michal Šťastný. Chov volavky černé v zoologických zahradách je výjimečný. Domovinou volavky je Afrika.
 
Tři mláďata volavky černé se vylíhla na konci září ve velké průchozí voliéře zoo. Jedno z mláďat nepřežilo, zbylá dvě prospívají dobře. "Podle dostupných údajů se odchov (v jiných zoo) dosud nikde nepodařil. U nás probíhá zcela přirozeně. Rodiče si vybudovali hnízdo ve výšce několika metrů na vzrostlém stromě ve voliéře a vše zvládali sami," uvedl zoolog Michal Podhrázský.

Chovatelé měli obavy, jak mláďata přečkají mrazivé noci na konci září, které mohly ptáky ohrozit. Dvě mrazivé noci ptáčata přežila bez úhony a následně začala hnízdo opouštět a proplétat se na blízkých větvích. Následně chovatelé malé volavky odchytili a i s rodiči je přesunuli do zázemí pavilonu Tropické bažiny. V pavilonu se rodiče o potomky znovu začali starat. "Vše nasvědčuje tomu, že první světový odchov volavky černé v zahradách ZIMS se úspěšně završí právě ve Dvoře Králové," uvedl Podhrázský.

Foto | Helena Hubáčková / Safari Park Dvůr Králové

Zbytek hejna, tedy pět dospělých ptáků, mohou návštěvníci zoo pozorovat v expozici Tropických bažin. Díky nynějšímu oteplení ptáci létají i do velké průchozí voliéry.

Volavky černé jsou populární svým typickým loveckým chováním. "Při něm křídly vytvoří deštník nad hladinou a trpělivě vyčkávají, až pod něj vpluje ryba nebo jiná neopatrná kořist. Tu pak bleskurychle uloví výpadem hlavy s ostrým zobákem," uvedl Šťastný.

V Africe se volavka černá vyskytuje jižně od Sahary a na Madagaskaru. Živí se hlavně rybami. Dorůstá výšky až 65 centimetrů, její rozpětí křídel je kolem 90 centimetrů.

Safari park úspěšně chová i další druhy volavek. Pro volavky červené a volavky obrovské zoo vede Evropský chovný program.

Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je v chovu žiraf, nosorožců, zeber, hyen či hrochů. Zoo patří kraji a je nejvyhledávanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni ji navštívilo rekordních 730.000 lidí.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
