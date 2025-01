V zoo Dvůr uhynul šimpanz na vnitřní zranění. Prvotní příčinou byl nejspíš hluk z rachejte

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem v pátek uhynul padesátiletý šimpanz poddruhu čego jménem Dingo. Příčinou bylo poranění vnitřních orgánů, zřejmě po pádu z větve nebo po potyčce s ostatními šimpanzi. Pád či potyčku podle chovatelů mohlo vyvolat leknutí a rozrušení zvířat od hluku z rachejtlí o silvestrovské noci. Zoo to uvedla na facebooku . Šimpanzi čego jsou v přírodě ohrožení.Prvních změn u Dinga si chovatelé všimli ráno 1. ledna. Oddělili jej od skupiny a v pátek plánovali jeho vyšetření. V pátek ráno jej však našli uhynulého. "Veterinární pitva uhynulého samce prokázala, že příčinou je vážné zranění vnitřních orgánů. K traumatu pravděpodobně došlo v důsledku pádu nebo potyčky ve skupině," uvedla zoo.

Dingo se narodil na počátku 70. let minulého století v Africe. Do Dvora Králové dorazil na začátku 80. let z cirkusu. Navzdory vysokému věku se podle chovatelů těšil poměrně dobrému zdraví. "To mu komplikovaly v posledních letech zejména potíže s očima. Jiné vážnější problémy pitva neukázala," uvedla zoo.

Ve Dvoře Králové se stal otcem čtyř mláďat, jeho genetická informace je v dalším chovu podle zoo velmi cenná. "Do současnosti fungoval ve skupině jako určitý stmelující prvek a i chovatelé ho popisovali jako výjimečně klidné a vlídné zvíře," uvedla zoo.

Loni v květnu safari park získal z Madridu na obnovu chovu ohrožených šimpanzů čego čtyřiadvacetiletého samce a celá skupina tehdy čítala dva samce a pět samic. Chovatelé věří, že by v budoucnu mohl nový samec s jednou z dvorských samic přivést na svět mládě. Naposledy se šimpanzí mládě ve Dvoře Králové narodilo v roce 1998. Nadějí na chov je dvacetiletá samice M, která se narodila ve Valencii.

Šimpanz čego je největší poddruh šimpanze, může vážit přes 70 kilogramů. V přírodě je vážně ohrožený, jeho stavy se odhadují na 140.000 zvířat. V lidské péči patří k nejvzácnějším velkým lidoopům. Evropské zoo jich chovají kolem 30, tedy násobně méně než například orangutanů bornejských, goril nížinných nebo šimpanzů bonobo a šimpanzů hornoguinejských. Úspěšných odchovů je málo, jeden z posledních se podařil v prosinci 2023 v plzeňské zoo.

Dvorská zoo chová šimpanze od roku 1971 a zatím odchovala čtyři mláďata, která se narodila v letech 1984, 1987, 1993 a 1998. Posledním narozeným šimpanzem byla samice Daisy, která byla jako dvouletá převezena do bratislavské zoo, kde později uhynula. Dvorská skupina šimpanzů se výrazně rozrostla v roce 2017, kdy dorazily z maďarské zoologické zahrady samice M, Chispi a Susi.

Dvorská zoo se zaměřuje na Afriku, známá je úspěšným chovem nosorožců či žiraf. Loni návštěvnost safari parku vzrostla o osm procent na nový rekord 730.000 lidí.

